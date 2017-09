Mi mamá me amamantó y sigue estando buenota: 'El Bronco'

El gobernador de Nuevo León destaca en un evento de lactancia materna que su madre amamantó a 11 hijos y 'no le pasó nada'

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2017).- El gobernador de Nuevo León en un evento por la lactancia materna dijo que su madre Basilisa lo amamantó a él ya diez hermanos y 'no le pasó nada'. 'Sigue estando buenota', aseguró.

En el acto oficial Lazos por una lactancia exitosa, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco' pidió a una de las mujeres presentes que le diera pecho a su hijo y que así dejaría de llorar. ''No te dé pena, nosotros aquí somos respetuosos, nos da gusto verlo, no es morbo'.

El mandatario agregó: "Yo fui amamantado por m madre, tuvo diez hijos y no le pasó nada, sigue estando buenota mi mamá, buenísima está mi mamá y no le pasó nada", tal como se puede ver en un video recuperado por El Universal.

Su intención, claro está, era la de convencer a las madres que participaron en el evento de las ventajas de la lactancia materna, pues seguido de este comentario se refirió a los beneficios para la salud que ésta daba.

"Yo tengo 60 años y he ido dos veces al hospital, cuando mucho he recibido unas diez o doce inyecciones y nada más... gracias a que mi mamá me amamantó, y mis hermanos igual, esa es la primera prueba"; destacó.

Por otra parte, mencionó que a su esposa Adalina muchas veces la forzó a amamantar a sus hijos. Y finalizó: "¿a poco no se siente más fregón que ustedes amamanten a sus hijos? ¿o quién se siente mal?".

Rodríguez Calderón ha causado polémica ya más de una vez por sus declaraciones públicas. El año pasado, dijo que una madre que tiene a sus hijos de manera natural es “mejor mamá, más mamá” durante un evento en un municipio del estado, y meses antes de eso hizo un comentario muy criticado sobre al figura femenina.

"Es mejor que nosotros como padres le mostremos a nuestros hijos lo que les va a pasar. Hay que acercarnos y decirles que a una niña gorda no la quiere nadie. Uno como padre tiene que decírselo tal cual porque luego no lo va a entender', expresó el gobernador en aquel entonces.