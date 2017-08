En temas de muro y TLCAN, actuamos con determinación: Peña Nieto

Asegura que están actuando en favor del respeto a la dignidad de los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2017).- Con motivo del quinto Informe de Gobierno, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, habló sobre dos temas que más han perturbado su administración, y es que desde que Donald Trump llegó al cargo, no ha sido fácil para el Mandatario mexicano.

Durante una entrevista para El Universal, el Presidente Peña habló sobre cómo ha lidiado con su homólogo estadounidense que cuando se está renegociando el TCLAN se posiciona en Twitter y genera polémica.

“Podría decir que hemos dejado muy en claro cuál es la posición y la actitud que México habrá o ha venido asumiendo frente al nuevo gobierno de Estados Unidos. Estamos actuando con serenidad, con prudencia, pero con determinación en favor de defender los intereses de los mexicanos, de defender y actuar siempre en favor del respeto a la dignidad de los mexicanos y de la soberanía nacional”, señaló.

El Mandatario aseguró que estos temas no están sujetos a negociación alguna, pues aseguró que “estamos con decisión y con voluntad de lograr un acuerdo que sea favorable ahora que estamos renegociando el Tratado de Libre Comercio, que sea favorable para las tres partes involucradas”.

En cuanto el muero, Peña reiteró que esto no es un asunto a negociar.

“Lo hemos fijado con toda claridad, a ver, es un tema inaceptable y en el que con toda claridad hemos dicho que no es un asunto a negociar, es inaceptable esta condición. Recientemente fijamos una posición puntual y clara en donde hemos señalado y —además creo que se dejó conocer alguna filtración que hubo de la conversación que tuve con el presidente Trump— desde el principio hemos sido claros en esta posición: México no puede, no va a pagar por el muro, México no tiene por qué pagar por alguna barrera que el gobierno decida poner dentro de su propio territorio, a lo que están en su derecho de cada quien cuidar sus fronteras como mejor les plazca y consideren, pero México de ninguna manera habrá que aceptar esta condición, no hay manera, no hay forma y sobre este tema hemos sido más que claros y puntuales.

Peña Nieto entregará su Quinto Informe de Gobierno mañana viernes al Congreso de la Unión.