Filtran video de enfrentamiento en Madera, Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIHUHUA (31/AGO/2017).- En un video difundido en redes sociales se registró el momento en que elementos de la Policía Estatal fueron atacados por un grupo de hombres armados, los cuales pretendían rescatar a tres detenidos que en ese momento eran trasladados a la comandancia más cercana.

El video, cuya autenticidad fue confirmada por el comisionado estatal de Seguridad Pública, Oscar Avendaño, fue captado desde una cámara colocada en el casco de un agente estatal, quien viaja en una patrulla y que de manera posterior desciende abriendo fuego contra los delincuentes.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el pasado lunes en el municipio de Madera los elementos de las Fuerzas Estatales detuvieron a Germán Orlando A. A., Abel David Ch. C., y Ricardo C. S., los tres ex policías. Ellos portaban equipo táctico y armas de fuego, y se les aseguraron un fusil calibre .223 y una pistola calibre .45, ambas armas abastecidas.

Horas después ingresaron a la ciudad de Madera varios vehículos tripulados por gente que portaba armas de alto poder, según versiones de los lugareños podrían ser casi un centenar de hombres.

"Inmediatamente se implementó un operativo por parte de policías de la CES y miembros de Sedena para detenerlos, y en el camino que conduce hacia el panteón municipal, los delincuentes en su huida con dirección al Largo Maderal y el Mineral de Dolores, dispararon causando daños en el cofre de una Unidad oficial", indica un reporte oficial de los hechos.

El agente que captó las imágenes disparó en varias ocasiones con su rifle de asalto y posteriormente el jefe de grupo ordena a los policías que "cuiden el parque", para que no queden sin balas en medio del enfrentamiento.

En la información difundida se indicó que en el enfrentamiento no se registraron agentes heridos o caídos en cumplimiento del deber, y que tampoco hubo detenidos.