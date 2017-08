Peña Nieto ofrece a Trump ayuda por ‘Harvey’

El Presidente conversó por teléfono con su homólogo para expresarle su solidaridad por los hechos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (31/AGO/2017).- El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, conversó por teléfono con su homólogo estadunidense Donald Trump para expresarle su solidaridad por las consecuencias del huracán “Harvey” y le reiteró su ofrecimiento de ayuda, informó hoy la Casa Blanca.



El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tom Bossert, dijo que la conversación ocurrió el miércoles y que Trump se "conmovió" por el ofrecimiento de su vecino, por lo que Estados Unidos lo aceptará.



Señaló que también el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, conversó vía telefónica con el mandatario estadunidense el miércoles.



"Apreciamos bastante eso. El presidente estuvo muy conmovido por esas llamadas telefónicas", declaró Bossert en conferencia de prensa.



El canciller mexicano Luis Videgaray conversó vía telefónica el pasado domingo con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para ofrecer la asistencia del gobierno de México ante la emergencia por Harvey. El mandatario estatal aceptó el envío de 33 rescatistas de la Cruz Roja Mexicana.



En septiembre de 2005, un batallón de 800 soldados del ejército mexicano cruzó la frontera y fueron escoltados hasta Nueva Orleans, Luisiana, para asistir a las autoridades locales y federales en tareas humanitarias, en respuesta a la tragedia provocada por el huracán Katrina.



Bossert comentó que los ofrecimientos de ayuda realizados por México y Canadá serán evaluados de manera conjunta por el Departamento de Estado y la Administración Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) para concretarlo, pero adelantó que ambos serán aceptados.



"Lo que haremos será entregar a FEMA y al Departamento de Estado la aceptación de esa solicitud de asistencia (...) FEMA tiene una Oficina de Asuntos Internacionales. Encontrarán cómo integrar eso con los operadores", añadió el asesor de seguridad.



Afirmó que si existen necesidades insatisfechas en las que ambos países pueden ofrecer algún suministro valioso, "vamos a tomarlo. No hay razón para no tomar esa ayuda".



Bossert manifestó que el gobierno federal no tiene aún una estimación de los daños y las pérdidas económicas provocada por Harvey, pero dio a conocer que hasta el momento existen 100 mil casas afectadas en el área de Houston, Texas, "y ese es un enorme número".