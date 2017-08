Peña Nieto reconoce que la corrupción es preocupante

El Presidente considera que es un problema con el que hemos vivido y es ‘’prácticamente cultural’’

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2017).- El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el tema de la corrupción se ha convertido en una gran preocupación a nivel nacional y destacó que la Federación ya está haciendo algo al respecto con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En la entrevista que el diario El Universal le realizó para este jueves, a casi nada de que entregue su quinto informe de Gobierno al Congreso de la Unión, el Mandatario dijo que la corrupción “es algo con lo que hemos vivido, al señalar que es un tema prácticamente cultural y lo dije así porque creo que está extendido tanto al ámbito público como al privado, en distintas áreas”.

“Querer realmente desterrar este elemento, este flagelo de la convivencia social, demanda que todos nos involucremos en esta tarea”, añadió el Jefe del Ejecutivo.

“Creo que hemos construido un andamiaje legal que favorece a este propósito, pero para que opere adecuadamente demanda que la sociedad esté involucrada. Hoy tenemos algo nuevo, un Sistema Nacional de Transparencia. Ahora todos los poderes están obligados a ser transparentes, distintos órganos autónomos, los propios sindicatos, los partidos políticos, hoy tienen que ser transparentes y cualquier ciudadano puede demandar y saber el destino de los recursos públicos que eventualmente cada entidad pública maneja”.

“Por otro lado, tienes un Sistema Nacional Anticorrupción, que fundamentalmente está creado para prevenir y para generar políticas públicas que eviten precisamente tener espacios de corrupción y sancionar este tipo de conductas”. Además, destacó: “Yo no recuerdo otra administración en donde tantos actores señalados por corrupción hubiesen estado sometidos a enfrentarse a la justicia, a estar siendo procesados, nunca antes se vio algo así”.

Entre otras cosas, el Mandatario federal destacó que este problema no se anida en un solo partido político ni en las instituciones públicas, sino que también está en el ámbito privado y por lo tando convoca a que toda la sociedad haga esfuerzos reales por combatirla.

“Creo que esto es algo en lo que habremos de avanzar en los próximos años. Creo que todavía al Congreso le toca tomar algunas definiciones, espero que pueda lograr los consensos necesarios para definir nombramientos que aún están pendientes para que particularmente el Sistema Nacional Anticorrupción entre en plena operación”.

Finalmente, Enrique Peña Nieto consideró que lo ideal sería que la palabra corrupción no existiera, y añadió una cosa más: “puede haber muchas prácticas generadas en los años, pareciera que es algo con lo que nos acostumbramos a vivir, pero también he dicho que no está en la genética de nuestra sociedad el incurrir en los actos de corrupción. Desterrarlos, desterrarla, puede tomarnos tiempo, pero exige que todos nos involucremos y asumamos compromiso y responsabilidad con evitar la corrupción”.

Los comentarios del Presidente sobre la corrupción resaltaron a un día de que el New York Times revelara que Peña Nieto amedrentó a Claudio X. González Laporte sobre su hijo, quien lleva años criticando al Gobierno por este delito.

La víspera , el periódico relató una plática del Presidente Peña Nieto con el padre del empresario mencionado, Claudio X. González Laporte, quien por cierto es uno de de los hombres más ricos y respetados en el mundo empresarial del país.

De acuerdo a cinco personas que estaban en una reunión privada, el Mandatario le dijo a González Laporte: "Tu hijo debería dejar de ser tan crítico con el Gobierno".

"La sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de corrupción"; indicó Peña Nieto en medio del silencio de los presentes. González Laporte defendió a su hijo y respondió: "Estoy orgulloso de mi hijo y del trabajo que está haciendo":

Además, reveló varios intentos por detener a González Guajardo, como auditorías a sus organizaciones y supuestos mensajes para instalar un software de espionaje.

Con información de El Universal.