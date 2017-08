México no seguirá en la mesa si Trump inicia salida del TLCAN: SRE

Enfatizó que si el resultado de las negociaciones no es benéfico para el país, ‘por supuesto México no habrá de continuar’

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (30/AGO/2017).- El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confió hoy en un desenlace en la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá, pero dijo que su país no continuará en la mesa si el presidente estadounidense Donald Trump inicia la terminación del acuerdo.

"Creemos que no sería una ruta correcta, una ruta viable, dar por terminado el tratado justo en un momento de renegociación", respondió el canciller mexicano, a pregunta sobre esa posibilidad, luego de su encuentro con el secretario estadunidense de Estado, Rex Tillerson.

No obstante, el jefe de la diplomacia mexicana externó su optimismo tras reunirse con altos miembros del gabinete de Trump, incluidos sus negociadores comerciales para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Si el resultado de las negociaciones no es benéfico para México, por supuesto México no habrá de continuar, pero creemos que podemos llegar a una buena negociación para México y también para las otras parte, pero no estamos ahí todavía", subrayó.

Poco antes, durante un acto en Missouri, el presidente estadounidense volvió a reiterar la posibilidad de salir del TLCAN, al cual se refirió como un acuerdo "horrible", y recalcó: "México no está feliz... Ojalá podamos renegociarlo, pero si no podemos, vamos a terminarlo y empezaremos de cero con un acuerdo real".

Videgaray, quien viajó a Washington junto con el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, reconoció que la renegociación del TLCAN, que inició el pasado 16 de agosto en Washington con una primera ronda de discusiones, no necesariamente es un proceso sencillo.

"Es un proceso complejo, son 26 mesas de negociaciones simultáneas, hay temas en los cuales encontraremos rápidamente acuerdos. Otros temas requerirán más trabajo (pero) estamos profundamente comprometidos a una renegociación conforme al proceso establecido, y por supuesto de manera constructiva", dijo.

Sobre la reacción de México a los pronunciamientos que ha hecho Trump en contra del TLCAN a través de Twitter, donde ha insistió en la probable terminación del acuerdo y en que México pagará el muro en la frontera, el canciller mexicano señaló que la posición de México ha sido clara.

"El gobierno mexicano no va a negociar, ni el NAFTA ni ningún otro tema bilateral, a través de los medios de comunicación o de las redes sociales", señaló ante los periodistas.

Videgaray y Guajardo se reunieron con el secretario estadunidense de Comercio, Wilbur Ross; el representante Comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca.

Los dos funcionarios mexicanos revisaron de manera general la relación comercial entre México y Estados Unidos y el estado que guarda proceso de modernización del TLCAN.

Asimismo, revisaron los avances de la primera ronda de negociaciones, llevada a cabo en Washington, y acordaron seguir impulsando la modernización del TLCAN, cuya segunda ronda de negociaciones se celebrará en la Ciudad de México, del 1 al 5 de septiembre.

Durante su encuentro con Tillerson, el funcionario estadounidense agradeció a Videgaray la ayuda de México a Texas con motivo de la devastación causada por la tormenta Harvey.

"Muy generoso de México de ofrecer ayuda en estos momentos tan desafiantes para nuestros ciudadanos en Texas", dijo Tillerson, acompañado por Videgaray, antes del inicio de su encuentro bilateral.

"Estamos aquí para ayudar. Somos vecinos, somos amigos y eso es lo que hacen los amigos", dijo Videgaray.