Choque deja cuatro personas calcinadas en Tabasco

Un automóvil fue impactado por otra unidad, luego de que el segundo habría invadido el carril

VILLAHERMOSA, TABASCO (30/AGO/2017).- La madrugada de este miércoles, el choque entre un auto compacto y una camioneta dejó como saldo cuatro personas calcinadas en la carretera Villahermosa–Frontera a la altura de la comunidad Simón Sarlat.

El accidente ocurrió pasada la medianoche cuando, de acuerdo con los testigos, un automóvil marca Neón, donde viajaban las cuatro personas que perdieron la vida, fue impactado por la unidad Nissan tipo estacas con placas JV-31320 del estado de Jalisco, que presuntamente invadió el carril.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel May de la Cruz y Ángel de Jesús Javier May, originarios de la ranchería Potrerillo, así como Francisco May Bonfil y Mario May Bonfil, originarios de la ranchería Buena Vista, quienes en su mayoría no rebasan los 28 años de edad y que no pudieron salir del auto tras la colisión.

Hasta el lugar de los hechos arribaron los cuerpos de emergencia de la zona y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Ante este percance, por varias horas se mantuvo cerrada la circulación de ambos sentidos de la transitada carretera que comunica a Villahermosa con Ciudad del Carmen, Campeche, y por donde transitan cientos de automovilistas.

Del ocupante de la camioneta se conoce poco; testigos refirieron a las autoridades que se trataba de un hombre que viajaba solo, pero se desconoce su paradero o cómo pudo retirarse del accidente tan rápido.

Familiares de los cuatro fallecidos acudieron este miércoles ante las autoridades para reclamar sus cuerpos, pero les fue imposible reconocerlos por encontrarse carbonizados, por lo que se informó se les aplicaría la prueba de ADN y así poderlos sepultar en el municipio de Centla, donde radicaban.