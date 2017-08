Duarte se niega a levantar la huelga de hambre

'No voy a detenerme hasta que mis ex colaboradores puedan tener las medidas cautelares que el sistema penal contempla', escribe en una carta

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró este miércoles que no dejará la huelga de hambre, la cual hoy cumple 14 días.

El ex mandatario estatal, quien está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, mandó una carta a varios medios, entre ellos Proceso, asegurando que continuará con su protesta pese a que hace unos días alcanzó un estado crítico.

"No voy a levantar la huelga de hambre aunque el domingo mis signos vitales disminuyeron a un estado crítico", escribió. "No voy a detenerme hasta que mis ex colaboradres privados injustamente de su libertad, puedan tener las medidas cautelares que el nuevo sistema de justicia penal contempla y que puedan llevar su proceso legal en libertad tal y como la ley lo señala".

En esta nueva misiva, según reportó Proceso, Duarte de Ochoa vuelve a referirse al actual gobernador del estado como "dictador Yunes" y responsabilizó a la juez Alma Almeida Sosa de ser un "instrumento político" a favor de él.

Desde el 17 de agosto, el ex gobernador de Veracruz inició un ayuno parcial como protesta a lo que considera una persecución política en su contra y de sus colaboradores.

Expertos han señalado que la huelga de hambre podría ser perjudicial para una persona como él. Primero, porque su cuerpo ha comenzado a consumir sus reservas, provocando trastornos en las funciones de sus órganos.

Segundo, porque en pacientes como Javier Duarte, que tiene depresión y otras enfermedades crónicas, se está más expuesto a complicaciones.

A una semana de ayuno, se produce un acidosis metabólica, que es cuando hay demasiado ácido en los líquidos corporales. Además se desencadena la cetosis, es decir, los cuerpos cetónicos se acumulan en sangre. Los cuerpos cetónicos son la grasa que nuestro cuerpo está tratando de convertir en energía y dañan al corazón y cerebro. Las capacidades para concentrarse también se ven afectadas.

Un ayuno absoluto por más de dos semanas puede ocasionar daños irreversibles en el cuerpo.