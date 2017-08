No me preocupa supuesto espionaje: Osorio Chong

El titular de Gobernación señala que no hace nada que pueda avergonzarle ni estar al margen de la ley

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que a él "no le preocupa" que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, lo haya presuntamente espiado como lo denunció el senador del PT, Miguel Barbosa.

"No, no me preocupa, no hago nada que pueda ni avergonzarme ni estar al margen de la ley. Lo que hago siempre es tener vía teléfono, vía mensajes, la búsqueda de soluciones en la responsabilidad que tengo", afirmó.

En una breve entrevista, Osorio Chong dijo que si hubiera una regulación en la materia, "estaríamos fuera de este debate", por lo que cree que sí bien estos temas son importantes, también llamó a atender otros.

Asentó que hasta donde sabe, Moreno Valle interpuso una solicitud o una denuncia ante la PGR, para que se pueda investigar, "eso es lo que debemos de ir, que se investigue, y si entonces ahí se comprueba algo, pues que se aplique la ley, más de dejarnos de que esto esté en el debate solamente político o en el desencuentro. Si hay algo que se compruebe, que se sustente, y entonces que la ley se aplique", refirió.