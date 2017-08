Aunque se enoje Fox, le quitaremos su pensión: López Obrador

Señala que Carlos Salinas, Fox, Ernesto Zedillo y Calderón reciben cada uno cinco MDP mensuales

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2017).- El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aunque Vicente Fox se enoje, en el 2018, Morena le quitará la pensión que recibe como ex presidente de México.

"Aunque se enoje Fox, lo repito, que dice que no va a permitir que se le quite la pensión y que va a hacer todo lo que esté de su parte para evitar el cambio y va a utilizar sus mañas, pues que se vaya preparando, porque desde el día primero de diciembre del año próximo, 2018, se termina la pensión de los ex presidentes", aseveró.

De gira por Baja California, López Obrador dijo que los ex presidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón reciben cada uno cinco millones de pesos mensuales.

Detalló que en los últimos 10 años se han destinado 100 mil millones de pesos para comprar aviones y helicópteros, toda esa flotilla se va a vender, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Adelantó que tampoco habrá el Estado Mayor Presidencial, que pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional,

"El próximo presidente de México no necesitará protección, ya que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Se va a gobernar con el ejemplo, se van a terminar todos los lujos, todos los privilegios, va a ser un país ejemplar, con un gobierno honesto como lo merece nuestro pueblo", subrayó.