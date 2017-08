Que Anaya explique, en lugar de buscar culpables: Osorio Chong

Indica que la verdadera guerra debe ser la búsqueda de acuerdos y la suma de voluntades, no la guerra entre partidos o contra el Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2017).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal "tenga algo que ver" en las publicaciones que ha hecho El Universal sobre la situación económica del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y de su familia política.

"Yo creo que es igual al respecto de algunos que quieren evadir una responsabilidad o explicar al respecto buscando culpable al frente, hay que explicar y dar una explicación a quien lo está señalando, yo creo que ese debe ser el camino, no hay más que el señalamiento, no hay ninguna prueba, nosotros de frente les decimos: 'no tenemos absolutamente nada que ver', que se explique", afirmó.

La víspera, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, señaló en conferencia de prensa, que detrás de las publicaciones de este diario en torno a la compra de un lote en Querétaro por parte de la empresa Juniserra, donde su suegro Donino Martínez es socio, está el Gobierno Federal, quien "miente para desprestigiarme", luego de que su partido anunció que votarían en contra del pase automático del procurador General de la República a fiscal General.

En entrevista y al cuestionarlo sobre las declaraciones del panista, en el sentido de que dijo que hay un frente con el PRI, el titular de la Segob agregó que la verdadera guerra debe ser la búsqueda de acuerdos, la suma de voluntades para hacerle frente a las acciones que se lleven a cabo en el país, en lugar de una "guerra entre partidos o contra del gobierno, eso no le sirve a la sociedad", sostuvo.

Al concluir su participación en la reunión plenaria de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, detalló que entre los temas que dialogó con los legisladores se encuentran: migración, seguridad, la ley de seguridad interior.