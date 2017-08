Ricardo Monreal exige transparencia a Morena

El delegado llama a rectificar los resultados de encuestas para elegir el candidato del partido al Gobierno de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2017).- Con la aclaración de que no busca cargos de consolación o un simple acomodo, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la rectificación sobre los resultados de la encuesta para elegir al candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad.

Por segunda ocasión, el delegado recurrió a las redes sociales para transmitir un video de menos de cinco minutos en el que admite atraviesa los días más difíciles de su vida, pero aun así advierte que de ninguna manera es una osadía demandar se corrijan los errores y se enmienden las acciones incorrectas tomadas por la Comisión Política y el Comité de Encuestas, la semana pasada.

"Serían acciones que nos beneficiarían a todos, no se trata de algo inmoral o anti ético sino un asunto de fortaleza y reforzamiento para quienes luchamos por las nuevas formas del quehacer político".

El político zacatecano pone el dedo en la llaga y sostiene que no sólo se trata de la encuesta sino de un asunto de transparencia, de equidad electoral, así como de legitimidad política y ética personal.

De pie y con aplomo, recalca que no es y no será nunca un lambiscón, un adulador.

"He sido siempre un político serio, un servidor público responsable, con un ejercicio de 40 años donde no he recibido sanciones por abuso de autoridad", expresa en su video.

Monreal dice que seguirá enfrentando la adversidad del futuro, de ahí que no aceptó el ofrecimiento en el Senado. Lo agradece pero precisa que no quiere ser parte de lo mismo, sería ir en contra de la lucha.

Además recalca que no dejará trozos en el camino y que continuará con los principios: dignidad y honor.