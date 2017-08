Abogado de Emilio Lozoya asegura que no se fugará

Javier Coello Trejo destaca que no hay órdenes de aprehensión en contra del ex titular de Pemex

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- El abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que éste se encuentra en su casa, tranquilo, y no piensa fugarse.

Javier Coello Trejo destacó que la PGR no tiene órdenes de aprehensión en contra del ex funcionario mexicano respecto a los presuntos sobornos recibidos de la constructora Odebrecht; reiteró que no hay evidencia de que el expediente en su contra hay asido consignado ante un juez de Control.

En una entrevista con el diario El Financiero, Coello Trejo señaló que los rumores sobre una orden de aprehensión eran parte de la campaña mediática contra su cliente.

El ex titular de Pemex aseguró hace unas semanas en una rueda de prensa que que la PGR no tenía elementos que acreditaran que recibió dinero de la compañía brasileña.

Lozoya declaró: “Hoy les comparto que en la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acredite que yo recibí dinero, ni de ellos (Odebrecht) ni de nadie”.

El ex director de Pemex es señalado de recibir 10 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña. De esa cantidad, más de cuatro los habría aceptado en 2012, cuando el Presidente Peña Nieto todavía estaba en campaña.

El resto del dinero le fue presuntamente dado a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.