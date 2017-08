Presupuesto para el INE es 'desorbitado': Arquidiócesis

Los seis mil 778 millones de pesos aprobados hacen palidecer a otros presupuestos

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2017).- Los seis mil 778 millones de pesos aprobados como proyecto de presupuesto para el Instituto Nacional Electoral es desorbitado y hace palidecer a otros presupuestos en materia de desarrollo social aseguró la Arquidiócesis Primada de México.

A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, la iglesia afirma que en medio de un panorama de incertidumbre e inflación, con bajo crecimiento de la economía nacional, el presupuesto que los partidos políticos estarán gozando para el proceso electoral 2017 - 2018, bajo el eufemístico nombre de financiamiento público es una mañosa treta legal que pone en duda la naturaleza y espíritu de la Reforma Electoral.

"La cual prometía una democracia más barata y efectiva, de cara a la gente y con más sujeción a los partidos políticos, por cierto, cada vez más desacreditados y en los peores niveles de confianza ciudadana".

El texto menciona que a este presupuesto se suman las disposiciones electorales que dan otra tajada millonaria a nivel local entregada por los Organismos Públicos Locales a los partidos, por un monto de 13 mil millones de pesos en 2018.

"¿Por qué se asigna ese altísimo presupuesto? A decir de los consejeros electorales es "dinero limpio" para propiciar condiciones de equidad y autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales".

La arquidiócesis encabezada por el cardenal Norberto Rivera argumenta que el INE señala que este presupuesto "histórico" ha sido otorgado bajo criterios normados por la Ley General de Partidos Políticos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "una desafortunada fórmula que garantiza recursos millonarios".

El artículo critica que el "dinero limpio" del presupuesto del INE es superior a otros rubros del erario aprobado en 2017, "particularmente en programas de desarrollo, donde, por ejemplo, el fomento a la economía social ha sufrido progresivos recortes, hasta llegar a casi tres mil millones para el año que transcurre, o bien, el programa de empleo temporal de la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que fue muy castigado al ser asignados solo 723 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos 2017".

La aprobación de recursos para partidos políticos está ahora en manos de la Cámara de Diputados. "Podrán reasignar todo el presupuesto de otros ramos necesarios para el desarrollo de los mexicanos, pero jamás tocarán, ni con el pétalo de una rosa, la inmoral e insultante tajada a la partidocracia".

El editorial afirma que está "tajada millonaria" para los partidos políticos "demuestra cómo la Reforma Electoral sólo fue bondadosa en apariencia, pues en la realidad creó complejas fórmulas que sólo están engordando a la clase política sin racionalidad económica, creadas a modo, facciosas y fraudulentas que mantienen a nueve institutos políticos con padrones inflados, cuyo mayor interés por sus afiliados es el voto sin pretensiones de desarrollo de la vida democrática".

Agrega que la demanda es evidente. "Si bien la asignación se hizo por fórmula legal, esto no le quita lo inmoral. Los diputados tienen ahora la oportunidad de salvar su diezmada fama reasignando los recursos a lo que realmente es importante para la vida del país. Primero está el bienestar de millones de mexicanos y al último las ambiciones de camarillas que quieren asirse del poder. Son barriles sin fondo, no tienen llenadera. De no cambiar las cosas, no habrá dinero que les alcance y tampoco evitarán la infiltración del dinero sucio como consecuencia de la impunidad y corrupción que nos carcome como país".