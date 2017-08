Diputada demanda atención inmediata y cese a violencia contra periodistas

Han ocurrido 13 asesinatos de periodistas desde que se instauró el Mecanismo de Protección

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez, demandó la atención inmediata del gobierno federal y el apoyo de organismos internacionales para que cese la violencia contra periodistas mexicanos.

La diputada recordó que la víspera fue asesinado el periodista Cándido Ríos Vázquez, en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, quien ya había sufrido amenazas, aun cuando estaba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que el 30 de noviembre pasado se instaló la comisión que preside y desde entonces han ocurrido 13 homicidios, "hechos que continúan impunes".

Agregó que Ricardo Sánchez Pérez, fiscal especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), no ha rendido un informe de los avances de la investigación, de manera que "aún no tenemos conocimiento de las medidas implementadas para fortalecer la institución y frenar la ola de homicidios".

"Han ocurrido seis homicidios en su encargo y se tienen los mismos resultados, por lo que no existen avances significativos en las investigaciones y no existe captura alguna de los responsables de los homicidios y hasta el momento la Feadle no ha emitido opinión alguna", enfatizó.

Velázquez Valdez consideró "inaceptable la ineficacia de las medidas de seguridad que brinda el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación".

Destacó la necesidad de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, garantice la seguridad, la vida y el pleno respeto a la libertad de expresión de los periodistas, ya que según su primer informe semestral de 2017, cada 15.7 horas era agredido un periodista en México.

Finalizó que de enero a junio, la organización ha documentado 276 agresiones contra la prensa, y advirtió que "los periodistas no pueden convertirse en una estadística más, por lo que exigimos atención inmediata".