Inminente el perdón de Trump al ex alguacil Joe Arpaio, revela CNN

El pasado 31 de julio Arpaio fue convicto por desacato, por desafiar una orden judicial para poner fin a las redadas migratorias

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/AGO/2017).- La Casa Blanca ha preparado ya la documentación necesaria para que el presidente Donald Trump perdone al convicto ex alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, reveló la cadena de televisión CNN.

Citando fuentes de la Casa Blanca, CNN dijo que el equipo del mandatario ha preparado también los argumentos a utilizar por los simpatizantes del mandatario para defender esta medida, que ha generado ya controversia aún sin ser una realidad.

Uno de los argumentos es que Arpaio sirvió al país durante 50 años en el ejército y agencias policíacas, y no sería apropiado enviarlo a prisión por hacer cumplir la ley y por trabajar para mantener a la gente a salvo.

La revelación se produjo menos de 24 horas después de que Trump dejó en claro su firme intención de perdonar al controversial alguacil, durante un evento político en Phoenix, Arizona, la noche del martes.

El mandatario dijo ante cientos de simpatizantes que no otorgaría el perdón a favor de Arpaio durante ese evento para evitar controversia alguna, si bien el ex alguacil no ha sido aún sentenciado.

El pasado 31 de julio Arpaio fue convicto por desacato, luego que un juez federal determinó que había desafiado una orden judicial para poner fin a las redadas migratorias, tras determinar que lo hacía a partir de discriminación racial.

El ex alguacil de 85 años de edad está programado para ser sentenciado el próximo 5 de octubre y podría pasar hasta seis meses en la cárcel.