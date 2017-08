Graco Ramírez asegura que Peña Nieto supo de fallas en Paso Exprés

''En la conversación se lo dije al Presidente y lo conversamos pero él aseguró que en 48 horas esto estaría resuelto'', declara

CIUDAD DE MÉXICO (23/AGO/2017).- En reunión de trabajo con integrantes de la Tercera Comisión del Congreso de la Unión, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, afirmó que el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, "miente" porque su administración sí informó de las fallas técnicas en el Paso Exprés de Cuernavaca y que incluso el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de ello.

"Me resistí, se me llama del Estado Mayor Presidencial y me dicen que el Presidente me espera porque yo argumenté tener una reunión de la Conago y que el Presidente me espera en Los Pinos, pero llegamos una hora y media tarde, aun así me esperaron''.

"En la conversación se lo dije al Presidente y lo conversamos pero él aseguró que en 48 horas esto estaría resuelto. Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de Comunicaciones dijera que era cuestiones de señalética y mover señales y terminar la obra totalmente a sabiendas que había una falla estructural, que tarde que temprano, como lo advertimos un año antes, no iba a servir el drenaje de ese tramo de la carretera".

Graco Ramírez expresó que no fue un "accidente desafortunado" lo que ocurrió el Paso Exprés sino que no se atendió con oportunidad la observación técnica que provocó una falla estructural, que cobró la vida de dos personas, el pasado 12 de julio.

Ante diputados y senadores dijo que el 30 de octubre de 2016 la Comisión Estatal del Agua advirtió el centro regional de la SCT que la alcantarilla del recolector de la barranca de Santo Cristo era insuficiente y que ese tubo no podía resistir.

Ramírez Abreu dijo durante la construcción del Paso Exprés hubo muchos accidentes, tuvimos dificultades con la SCT y las empresas que modificaban carriles sin previo aviso y fueron notificados, porque hubo varios accidentes y 23 personas fallecidas.

Morena y PT piden a Graco Ramírez denunciar al Presidente por socavón

Diputados y senadores del PT y Morena pidieron al gobernador de Morelos que acuda a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar por negligencia en el caso del socavón del Paso Exprés al Presidente del país, Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.

Al acudir a una reunión en la Comisión Permanente del Congreso, el mandatario de Morelos informó que antes de la inauguración de la vía Paso Exprés Cuernavaca se reunió con el titular del Ejecutivo Federal en Los Pinos para advertirle el riesgo de abrir la obra de manera apresurada.

Al escuchar esto, el diputado federal por Morena, Vidal Llerenas, sostuvo que con esa declaración, Graco Ramírez está acusando al Presidente de la República y al titular de la SCT de negligencia.

"Eso tuvo una responsabilidad, de SCT y Presidente de la República que a fuerzas quisieron inaugurar algo que no podía ser inaugurado", expresó.

En este sentido, el senador Miguel Barbosa (PT) insistió que el mandatario estatal implica en la comisión de un delito al Presidente y al secretario de Comunicaciones y Transportes, por lo que está obligado a presentar una denuncia penal.

"Para que quede claro, aquí ya se dijo todo, el señor gobernador acaba de implicar en la comisión de un delito al Presidente y al titular de la SCT", subrayó.

Incluso, el senador Barbosa pidió al presidente de la Comisión, Ernesto Cordero (PAN), que se rinda un informe del contenido textual de esta reunión a la PGR, "sino seremos coparticipes de una figura delictiva, del encubrimiento".