Mi huelga es en solidaridad con ex colaboradores: Duarte

El ex gobernador de Veracruz asegura que su ayuno voluntario no tiene relación con su proceso legal

GUADALAJARA, JALISCO (22/AGO/2017).- El ex gobernador de Veracruz precisó que la huelga de hambre que inició la semana pasada no tiene relación con su proceso legal, sino en solidaridad con sus ex colaboradores que han sido detenidos.

A través de una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, el ex mandatario aseguró que sus ex funcionarios estaban "injustamente privados de su libertad" y no se detendría hasta que quedaran libres, pues a ellos le une "un principio de lealtad":

Duarte de Ochoa expresó en la misiva que desea que sus ex colaboradores dejen de ser "rehenes políticos".

Además, acusó al actual gobernador del estado Miguel Ángel Yunes de dedicarse a echarle al priista la culpa de su fallida administración y de rehuir sus responsabilidad como mandatario estatal.

También aseguró que Yunes usaba a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez está siendo usada como herramiento política y engaño para "distraer a la sociedad veracruzana" del desastre de su administración.

"Hoy Veracruz está peor que nunca"; escribió, "la inseguridad ha crecido a niveles inconcebibles", recordando que es la entidad con mayor canditad de homicidios. "Eso nunca sucedió durante mi administración".

Y en mayúsculas, el detenido en la Ciudad de Méxicó resaltó: "Esta sí es la peor crisis que ha vivido Veracruz en su historia y es responsabilidad del incompetente gobernador actual".

"A Yunes le importa más saber cómo le pago sus honorarios a mi abogado que hacer su trabajo", concluyó.