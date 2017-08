No hemos revisado expediente de PGR: abogado de Lozoya

Esperan que esta semana la dependencia federal les entregue una copia de la carpeta de investigación

GUADALAJARA, JALISCO (21/AGO/2017).- El abogado de Emilio Lozoya Austin declaró que no han revisado el expediente que la PGR tiene en contra del ex director de Pemex, acusado de recibir sobornos de 10 millones de pesos de la empresa brasileña Odebrecht.

Javier Coello Trejo adelantó, en una entrevista con con Ciro Gómez Leyva para Radiofórmula, que esperan que esta semana la dependencia federal les entregue una copia de la carpeta de investigación. El letrado adelantó además que en la Fepade citarán a Lozoya Austin como imputado.

Por último, el abogado señaló que presentará una demanda por daño moral. "Estoy esperando que lleguen las cosas de Brasil y vas a ver cómo vamos a desvirtuar todo esto", y aseguró que defenderá "con todas las armas" a su cliente, y reiteró que probarán su inocencia.

Finalmente, consideró que se trata de un caso que "ya están politizando demasiado, Es un asunto jurídico, vamos a tratarlo por la forma jurídica, pero no politizarlo".

La semana pasada, después de comparecer ante la PGR, el ex titular de Pemex dijo que no tenían elementos que acreditaran que recibió dinero de la compañía brasileña. En una rueda de prensa, Lozoya declaró: “Hoy les comparto que en la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados no existe un solo elemento de prueba o evidencia que acredite que yo recibí dinero, ni de ellos (Odebrecht) ni de nadie”.