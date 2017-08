Partidos gastarán seis mil 788 MDP en 2018

El PRI tendrá mil 689 MPD, le sigue el PAN con mil 281 MDP, el PRD dispondrá de más de 773 millones MDP y Morena 649 MDP

CIUDAD DE MÉXICO (18/AGO/2017).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó destinar seis mil 788 millones de pesos para financiar a los nueve partidos políticos nacionales en 2018, cifra histórica, por lo que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, anunció que el organismo promoverá el debate para la reducción de los montos, a futuro.

Recordó que la fórmula para asignar ese financiamiento público para los partidos está en la Constitución, por lo que en todo caso llegó el momento para discutir y dar racionalidad al monto de esas prerrogativas.

Empero se pronunció porque prevalezca el financiamiento público sobre el privado para sostener las actividades de los partidos.

Aunque durante meses hubo discusión sobre la eventual reducción de financiamiento a los partidos, no hubo reformas legales en ese sentido.

Pero hoy viernes, en la sesión del Consejo General del INE los partidos --que aprovecharon el tema para acusarse de irregularidades de financiamiento o de ocultar gastos en el estado de México o Coahuila-- coincidieron en que sí deben modificarse las reglas, reducir o hacer más equitativa la entrega de dinero a los partidos, pero después de 2018.

Alejandro Muñoz, representante suplente del PRI, reconoció las críticas sociales al gasto de los partidos, y vio una oportunidad para discutir el tema, "a lo mejor tendríamos que revisar el modelo".

"Debatamos cuánto y cómo se gasta", reconoció Horacio Duarte, representante de Morena, al proponer una modificación de las reglas de distribución, según la cual 30 % de los recursos se distribuye entre los partidos de forma igualitaria y el 70 % según votación de la elección de diputados inmediata anterior.

Royfid Torres, representante del PRD, también reconoció la necesidad de reducir las prerrogativas de los partidos, pero considerar también que no debe generarse inequidad ni posibilidad de pases de charola.

Por el PVEM su representante, Jorge Herrera, reconoció la necesidad de cambio de reglas pues la cifra es "muy alta".

El diputado Federico Escobedo, consejero del poder Legislativo por el Partido Encuentro Social (PES), pidió discutir pero "no ahorita 15 días antes de iniciar el proceso, no es este el momento…el momento oportuno será una vez que haya concluido los procesos".

El representante del PES ante el INE, Berlín Rodríguez, propuso "piso parejo para todos" en financiamiento público, pues "para unas cosas se habla de cancha pareja pero para otras hay una gran disparidad en las prerrogativas".

Eduardo Aguilar, representante del PAN, planteó dar blindaje electoral al financiamiento y anticipó que su partido promoverá reglas para mejorar la fiscalización y "evitar financiamientos gubernamentales, de la delincuencia organizada y del narcotráfico".

Cerrar paso a sobornos

En el pleno, el consejero Ciro Murayama defendió la permanencia del dinero público para los partidos, para impedir que busquen dinero oscuro, ilegal, "sobornos" de empresas interesadas en obtener algo a cambio. Eso "es lo que está ocurriendo, pues no hay donación millonaria desinteresada", dijo.

"Lo que estamos viendo es dinero que no sabemos de dónde viene y ese dinero si bien no lo hemos identificado no puede tener otro origen que empresas que tratan de influir, de obtener contraprestaciones, de tráfico de influencias".

Los montos

Los partidos dispondrán en 2018 con seis mil 788 millones de pesos. Además, para el total de candidatos independientes se destinarán 42 millones 963 mil pesos y franquicias postales por el mismo valor, prerrogativas con las que contarán sólo los 3 meses de campaña.

El PRI tendrá más recursos, mil 689 millones, le sigue el PAN con mil 281 millones de pesos; el PRD dispondrá de 773 millones 506 mil pesos y Morena 649 millones de pesos.

Para el PVEM serán 578 millones 127 mil pesos; para Movimiento Ciudadano 536 millones 944 mil pesos y para Encuentro Social 398.2 millones de pesos. Nueva Alianza accederá a 421 millones 341 mil pesos y el PT 376.7 millones de pesos.