Graco compara socavón de Paso Exprés con un crimen

El gobernador de Morelos sostiene que no es responsable del accidente

CUERNAVACA, MORELOS (17/AGO/2017).- El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu sostuvo que no es responsable del socavón en el Paso Exprés, pues notificó con anticipación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la empresa constructora sobre el riesgo que existía en esa zona.

Expuso que la situación es como en un crimen, "donde en vez de culpar a quien dispara y mata, culpan a quien no salvó a la víctima".

"Yo no soy culpable de que se creara el hueco. Yo les dije desde 2016 que hicieran un puente. Por eso no han podido echarnos la culpa, porque les dijimos que el tubo no servía, servía para cuatro carriles, pero no para 10", dijo.

El gobernador acudió la tarde-noche del miércoles al municipio de Xochitepec para entregar 18 alarmas y dos patrullas a integrantes de los Comités de Vigilancia Vecinal (Comvive) de Xochitepec.

En ese lugar, uno de los asistentes cuestionó al gobernador acerca de los proyectos para reactivar el aeropuerto "Mariano Matamoros", y respondió que uno de ellos fue la gestión del Paso Exprés, el cual, lamentó, no fue construido con las sugerencias que emitió y por eso surgió un hoyo en el kilómetro 93.8 de la México-Cuernavaca.

La oquedad que cobró la vida de dos hombres ocurrió poco después de las 05:00 horas del 12 de julio, en los carriles hacia la Ciudad de México, a la altura de la colonia Chipitán.

Esa madrugada el agua de lluvia infiltró la tubería que atraviesa el Paso Exprés, la cual ya estaba colapsada por el peso de la construcción, y eso reblandeció la tierra y provocó el hundimiento de la carretera.

El tema del socavón llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y ayer fijaron como fecha el martes 22, para escuchar al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza y un día después al gobernador Graco Ramírez.

La semana pasada el gobernador aceptó la invitación de la Comisión Permanente y afirmó que ante legisladores federales dará "testimonio claro" de que su gobierno advirtió en 2016, a la SCT, de que era necesario modificar el drenaje de la Barranca Santo Cristo, que cruza el Paso Exprés.

El mandatario garantizó ante los casi 150 miembros de Comvives de Xochitepec que el resto del Paso Exprés está bien edificado, y una vez que terminen el puente en la zona del socavón los morelenses podrán transitar seguros en esa parte.