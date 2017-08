México saldrá bien del proceso de modernización del TLCAN: Mancera

El mandatario capitalino afirma que hoy más que nunca necesitamos del orgullo nacional frente al reto que tiene el país

CIUDAD DE MÉXICO (16/AGO/2017).- México saldrá bien del proceso de modernización del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó el jefe de Gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

En un comunicado, también consideró que más allá de lo que se plantee en el discurso político, está la realidad económica de Estados Unidos, Canadá y México; "en esa realidad tenemos una gran ventaja".

Durante la Reunión del Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco-Servytur), el mandatario capitalino afirmó que hoy más que nunca necesitamos del orgullo nacional frente al reto que tiene el país.

Agregó que hay buena representación de quienes están en este proceso de discusión. "Lo vamos a lograr; además, de manera exitosa".

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aseguró que desde este organismo se se hará un pronunciamiento fuerte en apoyo al sector empresarial.

"Ustedes son el motor de nuestro país y nosotros tenemos que estar comprometidos con ustedes, y cuando digo nosotros, me refiero a los gobernadores, a los gobernantes, a los que tenemos el mandato de servirle a la gente; servirle lo mejor posible y de acuerdo nuestro máximo esfuerzo", afirmó a los empresarios.

Destacó que México requiere plantear un cambio de régimen, el cual se logrará con la llegada de un gobierno de coalición; "ya se dio el primer paso, que es una reforma constitucional", que lo permite.

"Hay una gran oportunidad, si nosotros logramos en 2018 que haya una fuerza que logre un gobierno de coalición. Va a ser un cambio; si no, ese cambio no se va a dar, y si no se da el cambio, entonces a lo que vamos a ir es a lo que sucede como una regla infalible que es: mientras sigas haciendo lo mismo, nada va a cambiar", puntualizó.

Mancera Espinosa recibió del presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes, un reconocimiento por su distinguida participación en la reunión, a la cual asistieron el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-CDMX), Humberto Lozano Avilés, empresarios e invitados especiales.