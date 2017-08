Recortan los apoyos para la protección de bosques

El Gobierno federal bajó el presupuesto y el número de beneficiarios del Programa Nacional Forestal

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- Aunque uno de los compromisos sexenales del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido impulsar las actividades de conservación y restauración forestal, así como proteger el patrimonio natural del país, el Programa Nacional Forestal (Pronafor) está siendo desmantelado por el Gobierno federal.

Entre 2013 y 2017, los apoyos asignados a este programa tuvieron una baja de 71%, al pasar de 32 mil 423 apoyos a nueve mil 336, mientras que el recurso etiquetado se desplomó de cuatro mil 605 millones de pesos (MDP) a mil 966 millones, que recibieron los dueños y poseedores de bosques, selvas, manglares y humedales para mejorar y cuidar los recursos forestales.

Jorge Fernández, gerente de Planeación y evaluación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), respondió ayer que la caída del presupuesto del Pronafor obedece a la disponibilidad presupuestal, “a eso se debe esta baja en el número de beneficiarios”, aunque defendió que el programa ha tenido resultados relevantes a partir de las alianzas con los Gobiernos estatales y municipales, así como organizaciones de silvicultores.

Los antecedentes de este programa se remontan al programa ProÁrbol, que tuvo recursos hasta el año 2012, previo a la consulta realizada en 2013 para integrar una propuesta de reglas de operación y lineamientos que permitiera instrumentar la nueva política pública forestal.

Fue entonces cuando en enero de 2013, Enrique Peña Nieto anunció la puesta en operación de Pronafor como el instrumento de política pública “más importante” del Gobierno federal para impulsar el manejo forestal en el país.

El programa busca promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, reactivar la economía de este sector, contribuir a la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida de los habitantes de zonas forestales, pero año con año los recursos para alcanzar las metas han ido a la baja.

Entre sus principales ejes rectores se encuentra la elaboración de inventarios estatales forestales, respaldar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales para incrementar la producción forestal del país y fortalecer el programa de pago por servicios ambientales.

Sin embargo, hay organismos internacionales como Greenpeace, que han criticado que las actividades de reforestación que se llevan a cabo en el país no están enmarcadas en un plan integral de restauración, pues la tasa de supervivencia de los predios reforestados es cuestionable al encontrarse una mayoría de los árboles en malas condiciones o enfermos.

El organismo lamenta el grave problema de deforestación que significa pérdida de biodiversidad, recursos y servicios ambientales para el país y su población.

En 2013, la deforestación y el deterioro de los bosques afectaba a casi medio millón de hectáreas, según un estudio publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Y entre sus causas destaca la insuficiencia de políticas públicas para que los dueños de terrenos forestales puedan construir y ejecutar programas de uso, manejo y conservación de sus bosques.

Ante los recortes, Jorge Fernández añade que, respecto al presupuesto que tendrá el Pronafor en 2018, la dependencia está integrando el anteproyecto de presupuesto, “todavía no tenemos el resultado definitivo”.

PRONAFOR

Menos presupuesto, menos apoyos

Año Apoyos asignados Presupuesto

2013 32,423 4,605’353,155

2014 21,903 4,595’427,899

2015 19,126 4,184’802,625

2016 18,258 4,846’319,567

2017 9,336 1,966’889,602

Comparativa 2013-2017 -71% -57%

Fuente: Conafor.

LA CONAFOR

Año Presupuesto total Servicios personales Plazas



2016 7,487’602,907 882’444,296 2,907

2017 3,813’065,020 912’688,144 2,668

2016-2017 -49% 3% -239

Fuente: Secretaría de Hacienda.

Para los altos salarios de la Conafor sí hay dinero

Cargo Plazas Salario*

Titular 1 3.1

Director general 1 2.5

Director general adjunto 1 1.9

Coordinador general (K11) 3 1.9

Coordinador general (L21) 2 1.6

Jefe de unidad (L21) 2 1.6

Coordinador de asesores 1 1.4

Gerente regional 13 1.4

Jefe de unidad (L11) 2 1.4

Gerente 19 1.

* Salario bruto anual en millones de pesos.

CLAVES

Las cifras de la Comisión

Hasta este momento, la Conafor afirma que se ha alcanzado 76% de la meta sexenal de reforestación, que es de un millón de hectáreas, de las que se han cubierto 760 mil en todo el país.

Este año, la meta es reforestar 123 mil hectáreas, pero apenas van 12 mil.

Lo que no explica la autoridad es cuántos árboles han sobrevivido en esas áreas intervenidas.

La meta sexenal equivale a reforestar las superficies de la Ciudad de México y los Estados de Morelos y Tlaxcala.

La Sedena, con la mayoría de los viveros

Aunque se afirma que es una forma “normal de operación”, los viveros en los que se cultivan las plantas que utiliza la Comisión Nacional Forestal (Conafor) realmente no dependen de esa dependencia sino de terceros.

Uno de esos casos es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución que tiene 25 viveros en territorio nacional, y en los que se distribuyen 44.4 millones de árboles, expone el coordinador de Conservación y Restauración de Conafor, Jesús Carrasco.

“Con ejidos y comunidades tenemos 18 viveros con 5.4 millones de plantas para este año; con los Gobiernos de los Estados tenemos 23 viveros con ocho millones de árboles, con municipios, centros de educación educativos, organizaciones sociales y particulares… es una estrategia de promoción para asegurar la mejor calidad de plantas”.

Afirma que la coordinación recae en manos de Conafor, pues ésta incluso capacita a los propietarios de esos viveros. “Incluso estamos en la instrumentación de una norma para asegurar la calidad de la producción de la planta”.

Esos convenios, detalla el funcionario, tienen muchos años en funciones. Cada vivero tiene responsables técnicos, pero en la realidad ninguno de esos espacios pertenece a la Conafor.

“La producción que tenemos programada de 171 millones de árboles para este año está con estas organizaciones y dependencias”.

LA COMISIÓN RESPONDE

—¿Cuáles son los criterios para otorgar los subsidios y quiénes han sido los beneficiarios?

Jorge Fernández Medina, gerente de Planeación y evaluación, responde:

—Los subsidios que tiene disponibles la Conafor se asignan a través de reglas de operación que se publican en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de cada año, y en éstas se establece quiénes son los potenciales beneficiarios, que son los propietarios, los poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales. Y, asimismo, en estas reglas se establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir para acceder a los subsidios.

Éstos subsidios se dividen en: para realizar estudios que les permitan llevar a cabo proyectos de restauración, de conservación o de manejo forestal; para desarrollar capacidades técnicas, gerenciales, de organización y de planeación, para que la gente tenga esas aptitudes suficientes para llevar a cabo los proyectos de restauración, de conservación, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Y después ya vienen los componentes mediante los cuales se otorgan subsidios para que ejecuten ya sean proyectos de restauración, de pago por servicios ambientales, proyectos de manejo forestal, de plantaciones forestales comerciales. Se asignan conforme a la calificación de cada solicitud.

Los resultados se publican en la página de internet de la Conafor, donde están cuáles son los beneficiarios.

Además de las reglas de operación se deben cumplir con metas de conservación.

—Apenas 1 de cada 5 pesos de la Partida de producción y protección forestal se destina a las actividades de reforestación donde pueden acceder los beneficiarios. ¿Por qué esa tan bajo el presupuesto?

—No sé ese dato… porque en realidad, la Conafor este año tuvo mil 966 millones de subsidio que se entregan directo a los beneficiarios, para darles seguimiento a los programas. Entonces, no tendríamos la certeza de 1 de cada 5… al contrario, yo diría que el 100% del presupuesto de la Conafor está destinado a la operación de los programas.

—¿Cuáles y cuántas son las plantaciones comerciales en Jalisco que reciben recursos federales?

Pedro Flores, gerente de Plantaciones, contesta:

—Históricamente, el apoyo que ha recibido el Estado de Jalisco en plantaciones forestales comerciales nos da un total de seis mil 305 hectáreas, de las cuales seis mil 079 son de plantaciones del tipo maderable, y el resto son plantaciones no maderables. La asignación 2017 fue un total de 274 hectáreas las que se apoyaron, con un monto de 3.2 millones de pesos.

QUITAN RECURSOS A 11 PROYECTOS DE INTERNET

Este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no etiquetó recursos para la realización de 11 proyectos y programas de inversión por un monto de 318 millones 987 mil pesos, que solicitó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) el año pasado.

Los proyectos afectados por la falta de recursos se encuentran en las Entidades de Campeche, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, donde se pretendían construir o ampliar las instalaciones de los centros regionales de manejo de fuego, centros de educación y capacitación forestal, oficinas de gerencias estatales, rehabilitación de inmuebles y hasta compra de elevadores.

Sin embargo, las inversiones de mayor impacto que se quedaron sin ministraciones tienen que ver con la adquisición de 15 vehículos motobombas para la prevención y combate de incendios forestales, con características específicas para llegar a lugares de difícil acceso, que contemplaba un monto de 149 millones 571 mil pesos.

Tanía Limón, gerente de Finanzas de la Conafor, explicó que la etapa de programación de recursos se realizó en los meses de junio y julio del año pasado, pero “no necesariamente fue ampliado por parte de la Secretaría de Hacienda”.

Precisó que en el presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal no se contemplaron recursos para obra pública ni adquisición de activos, pese a tener carteras plurianuales para obra pública autorizada. “Nosotros hacemos el trámite, pero no necesariamente se nos da el presupuesto. Si es que existen economías, nosotros financiamos estas carteras autorizadas”. Sin embargo, este año no habrá recursos para los programas de inversión enlistados y se desconoce si el año que entra podrán ejecutarse.

CUENTAS PÚBLICAS 2011-2014

La Auditoría detecta anomalías en transferencias

Por las presuntas anomalías detectas por la Auditoría Superior de la Federación en el gasto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la dependencia tiene siete investigaciones en proceso por posible responsabilidad administrativa, contra servidores públicos que habrían incurrido en irregularidades en el manejo de recursos correspondientes a los ejercicios presupuestales de 2011 a 2014.

De acuerdo con el seguimiento de acciones que realiza la ASF, con corte al 31 de marzo de 2017, el monto relacionado a las probables anomalías es por el orden de los 844.2 millones de pesos.

La mayoría de los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria corresponden a la cuenta pública de 2104.

El expediente con terminación DE116 obedece a una denuncia, en la que se señala que los servidores públicos realizaron pagos directos a beneficiarios por acciones de reforestación sin que previamente se transfirieran los recursos al Mandato del Fondo Forestal Mexicano, los cuales de acuerdo con lo señalado en los resultados de la auditoría, son por el orden de los 724.4 millones de pesos.

En los otros casos, relacionados al Programa Nacional Forestal (Pronafor), se señala que los servidores públicos no realizaron las adecuaciones presupuestarias dentro del sistema establecido por la Secretaría de Hacienda; debido a esto, la dependencia radicó una denuncia bajo el expediente 2016/CONAFOR/DE113.

En uno más se puntualiza que los servidores públicos de la dependencia no llevaron a cabo en tiempo y forma la investigación de mercado antes del procedimiento de invitación de cuando menos tres personas (expediente 2016/CONAFOR/DE2014), “en el contrato por la adquisición de vales y/o tarjetas para el suministro de combustibles aditivos y lubricantes, no se acreditó la entrega recepción del surtimiento de vales de gasolina por (25.1 millones de pesos); asimismo, no se aplicaron las penas convencionales de (64 mil pesos), por el atraso en la entrega de los vales de gasolina por parte del proveedor”.

En el expediente 2016/CONAFOR/DE115, se señala que los servidores públicos no realizaron la adquisición de bienes mediante la partida que correspondía, para lo cual debió tener autorización de la SHCP.

De la cuenta pública 2013, se tiene dos expedientes, uno por incumplimiento de los trabajos acordados en los convenios, en donde no se recuperaron los recursos otorgados a los beneficiarios; otro es por la retención de 9.7 millones, los cuales permanecieron en las cuentas del Fondo Forestal Mexicano por no haberse formalizado los convenios de concertación con los beneficiarios. Debido a la intervención de la ASF, la dependencia inició la cancelación 297 días después de la fecha establecida en la convocatoria.

De la cuenta 2011 se tiene abierto un expediente contra servidores que no realizaron las acciones para que el Gobierno de Hidalgo, reintegrara a la Tesorería de la Federación los remanentes por 21 mil pesos de los recursos aportados por la dependencia y los intereses generados. De las observaciones realizadas a la cuenta pública 2015, la Auditoría realizó recomendaciones a la Conafor; sin embargo, está pendiente la respuesta.

¿Qué es el Mandato del Fondo Forestal Mexicano?

Es el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

En consecuencia, una de las principales funciones del mandato es disponer de un mecanismo para dispersar todos los recursos económicos a los beneficiarios de los apoyos.

Jalisco es el Estado más afectado por incendios

Aunque hay Ayuntamientos metropolitanos que se han fijado metas altas en materia de reforestación para este año, como Tlajomulco de Zúñiga, las autoridades federales han hecho poco para repoblar las hectáreas afectadas durante el pasado periodo de estiaje. Esto, pese a que Jalisco es puntero nacional en afectaciones por incendios forestales.

Según el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (Mide) de Jalisco, en los primeros siete meses de 2017 se han reforestado únicamente 11.03 hectáreas, que representan apenas el 0.1% de las siete mil 037 que fueron intervenidas en todo 2016.

Jalisco requiere atención especial en ese tema, toda vez que en 2016 alcanzó la primera posición a nivel nacional en afectación por incendios forestales, y en 2017 también obtiene ese distintivo. Según los indicadores de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 68 mil 245 hectáreas de terreno forestal en el Estado resultaron afectadas entre el 1 de enero y el 8 de diciembre de 2016, y para este año suman 183 mil 861, con corte al 10 de agosto. Más del doble.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), el Bosque La Primavera, el Nevado de Colima, la Sierra de Quila y la Conafor son las fuentes que dan cuenta de sólo 11 hectáreas reforestadas este año en el portal del Gobierno de Jalisco, pero la Comisión Nacional Forestal actualiza que suman 14 hectáreas.

Jesús Carrasco, coordinador de Conservación y restauración de la Conafor, apunta sobre el tema: “Jalisco registró en este año nueve meses de sequía severa, de las más altas, de acuerdo con las estadísticas que se tienen. Por ello se fue muy arriba la afectación de incendios. En consecuencia se retrasó la reforestación. Ésta debe iniciar cuando está plenamente establecida la temporada para poder alcanzar el 70% de sobrevivencia, que es la que tenemos establecida. Sin duda vamos a cumplir con la meta de restauración en Jalisco, que sí está un tanto rezagada”.

A su vez, Mide Jalisco establece que se pretende una meta de reforestación de seis mil 500 hectáreas hacia el fin de año. Para cumplir ese indicador deben atenderse mil 300 por mes, meta que también resulta mínima, pues significa sólo el 3.5% de la afectación total por incendios en este año.

Según el portal oficial de Mide Jalisco, los trabajos apenas arrancaron este mes “debido a que el temporal ha sido atípico”. Informa que las 11 hectáreas intervenidas equivalen a siete mil 721 plantas donadas por juntas intermunicipales a municipios.

“El objetivo es repoblar las zonas con el potencial para desarrollar las nuevas áreas arbóreas y recuperar aquellas que en el pasado estaban cubiertas de bosques y han sido reducidas por diversos motivos, tales como la explotación de la madera para fines industriales, la ampliación de la frontera agrícola y la ampliación de áreas urbanas”.

Los únicos municipios que han recibido intervención este año son Villa Purificación, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo. Los trabajos que se realizan buscan “mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica; crear áreas de protección para el ganado en sistema de producción extensiva; crear barreras para protección de cultivos contra el viento; frenar el avance de las pérdidas y degradación del suelo (y) crear áreas recreativas, entre otros”.

Incendios 2016

Por incendios Por superficie (hectáreas)

México: 1,483 Jalisco: 68,245

Jalisco: 990 Sonora: 39,546

Ciudad de México: 950 Oaxaca: 20,872

Michoacán: 826 Michoacán: 18,097

Chihuahua: 702 Chihuahua: 13,418

En 2017

Por incendios Por superficie (hectáreas)

México: 1,450 Jalisco: 183,861

Michoacán: 788 Sonora: 100,160

Chihuahua: 747 Chihuahua: 86,333

Jalisco: 738 Oaxaca: 42,003

Durango: 508 Durango: 40,366

