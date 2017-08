Lozoya irá a la PGR para saber si es investigado

Exdirectivo de Odebrecht mencionó que le entregron 10 MDD a cambio de contratos de obra pública

GUADALAJARA, JALISCO (16/AGO/2017).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien según testigos habría recibido 10 millones de dólares del conglomerado constructor brasileño Odebrecht a cambio de contratos de obra pública, comparecerá mañana ante la Procuraduría General de la República (PGR) para saber si el Ministerio Público de la Federación lo investiga.

“El jueves estaremos ahí, según nos está citando el Ministerio Público de la Federación. No sé la hora porque es medio difuso, pero ya se enterarán”, anunció el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, quien agregó que una vez que conozcan las acusaciones de la PGR, si es que las hay, acotó, diseñará la defensa jurídica de Lozoya Austin, señalado de soborno por un exdirectivo de Odebrecht.

Coello Trejo insistió en que Lozoya Austin “está limpio” y que las informaciones difundidas son mediáticas. “Primero vamos a enterarnos de qué pretenden acusar al licenciado Lozoya oficialmente, porque todo lo que se ha dicho son especulaciones”.

Coello Trejo aseguró que Lozoya no presentará ningún recurso de amparo antes de comparecer, porque sería “tanto como decir: ‘Tengo miedo’”. “No tenemos miedo de nada. Nos vamos a presentar obviamente sin amparo. ¿De qué nos sirve el amparo? No es un delito in fraganti, no es un delito en el que haya flagrancia”.