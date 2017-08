Constructoras tienen que asumir responsabilidades: SCT

Resalta que las compañías deben responder cuando existan errores y omisiones que debieron cumplirse

DURANGO, DURANGO (15/AGO/2017).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene el compromiso de desarrollar infraestructura que cumpla con los más altos estándares de calidad y de seguridad para los usuarios, y para ello cada empresa involucrada en la construcción de una obra tiene que asumir sus responsabilidades, aseguró el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

"Cada obra pública implica retos, dificultades y responsabilidades, responsabilidades que asumimos los servidores públicos de esta dependencia, comenzando por el propio secretario, sin embargo, cada parte público-privada involucrada en la construcción de una obra tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde", dijo en la entrega del Libramiento Ferroviario de la ciudad de Durango.

Ante el Presidente Enrique peña Nieto e invitados especiales, Ruiz Esparza aclaró que si bien ver obras terminadas es un logro relevante, con importantes beneficios sociales y económicos como la que se entrega este martes, "es también una responsabilidad del secretario y de la Secretaría hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella cuando existan errores y omisiones que debieron cumplirse".

Al referirse al accidente en el Paso Exprés de Cuernavaca, el funcionario aseguró que en este caso "así lo estamos haciendo hasta sus últimas consecuencias, esa es también nuestra responsabilidad institucional".

"Es un muy lamentable suceso que nadie hubiera querido que se presentara, no va a ser que este gran programa de infraestructura que hoy se desarrolla disminuya su valor, solamente no se equivoca quien no hace. Al contrario, de ese lamentable acontecimiento debemos mejorar nuestras instituciones para enfrentar y superar estos desafíos y continuar sirviendo al país", señaló.

Refirió que por ello se reforzará la normatividad técnica, se renovarán los procedimientos y se impulsarán más y mejores mecanismos de trabajo institucional con entidades como Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Serán integrados a la normatividad técnica aspectos como el cambio climático, lluvias torrenciales o la mayor fuerza de huracanes, el uso de nuevas tecnologías y materiales más resistentes, así como el impacto del crecimiento de asentamientos humanos irregulares en las colindancias de infraestructura carretera, argumentó.

Por último, dijo que ya se dio la indicación a todas las direcciones generales de los Centros SCT de proceder, junto con las delegaciones de la Conagua y de Protección Civil federal, con la revisión de las instalaciones hidráulicas de la Red Federal de Carreteras.