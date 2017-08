Senado exige investigar a Lozoya por presuntos sobornos

Bancadas del PAN, PRD y PT demandan al Gobierno una explicación sobre el presunto caso de corrupción en el que está vinculado

CIUDAD DE MÉXICO (14/AGO/2017).- Los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), demandaron al Gobierno federal una investigación y una explicación puntual sobre el presunto caso de corrupción en el que se vincula al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente recibió un soborno de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra pública.

El coordinador del PAN, Fernando Herrera, aseguró que es lamentable la actitud del Gobierno federal que en casos de corrupción como este esconde la cabeza.

"Parece que es el sello de la casa, no terminamos un escándalo cuando nuevamente se pone en tela de juicio la probidad de un miembro del Gabinete, exigimos que se esclarezcan las cosas y lo que ha surgido como una declaración de un Gobierno extranjero tenga un cabal explicación por parte del Gobierno".

La coordinadora del PRD, Dolores Padierna, aseguró que se deben de aclarar si los sobornos o "propinas" a Lozoya Austin son investigados y qué medidas se han adoptado para congelar las cuentas “off shore “que señala la acusación.

Exigió conocer si Lozoya fue el único funcionario corrompido de esta manera o involucra a su jefe inmediato, el Presidente de la República, o a otros funcionarios responsables de la conducción de Pemex y de la política energética del país.

El vicecoordinador político del PT, senador Miguel Barbosa, aseguró que este caso es solo uno de los muchísimos casos presentes en la administración del Presidente Peña Nieto.

"Las revelaciones hechas por el diario brasileño O Globo apuntan a que Odebrecht patrocinó su campaña presidencial, pues el dinero fue recibido cuando Lozoya era su coordinador de vinculación internacional".

Barbosa criticó que la PGR ha quedado rebasada y éste tema es una muestra más. "La PGR no sirve para nada y la prueba se da otra vez a través del escándalo de Emilio Lozoya; lo que hoy sale publicado, la PGR lo tiene desde hace meses, desde principios de año, y no ha podido desahogar ni siquiera la cita para el ex director de Pemex", fustigó.