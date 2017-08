Los jóvenes ¿presente o futuro de México?

'Tenemos un gran poder en nuestro entorno, pero si nosotros mismos no lo hacemos valer, nadie lo hará'

GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2017).- A lo largo de nuestras vidas la sociedad nos ha inculcado la idea de que al crecer debemos ser actores de cambio en nuestro país. Nuestros padres, o en ocasiones las instituciones, nos mencionan que somos el futuro de México y por lo tanto, debemos comprometernos con él y regresarle algo de todo lo que nos ha dado. Hoy que se celebra el Día Internacional de la Juventud, vale la pena ir más allá de un simple festejo y reflexionar sobre el papel de los jóvenes en nuestro entorno, pues a mi parecer no somos solamente el futuro, sino también el presente.

Como popularmente dicen “todo lo que no siembres en el presente, no podrás cosecharlo en el futuro”, es aquí donde los jóvenes dejamos de ser el futuro y nos convertimos en el presente, ya que las acciones que hagamos o no en la actualidad, serán las que definan el rumbo del país. Ahora bien, siendo conscientes del rol que jugamos en la sociedad, es nuestro deber estar informados sobre las acciones y decisiones que se toman en México y en el mundo, pues si no conocemos algo es imposible cambiarlo.

Hay que recordar que los jóvenes tenemos un gran poder en nuestro entorno, pero si nosotros mismos no lo hacemos valer, nadie lo hará. Es momento de aplicar los conocimientos que hemos adquirido y alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, poner en práctica todo aquello que nos dijeron que algún día haríamos, como ser un actor de cambio en México y realmente marcar la diferencia. Hoy 12 de agosto, te invito a reflexionar sobre el impacto que tienes en tu país, sobre las decisiones que haz tomado y como impactan tu vida. Así que te invito a reflexionar, tú como joven ¿qué estás haciendo para mejor tu país?

Alejandra Castellanos Vargas

ECOS DEL DEBATE



“Foros internacionales como CSW, tienen incidencia a nivel local”

Si bien, se define a los jóvenes como aquellas personas entre los 18 y los 29 años, creo que la juventud es más bien una forma de vida en la que se sigue soñando, teniendo ideales, aquella en que, día a día, se lucha para que todo alrededor pueda mejorar. Ése tipo de jóvenes necesita el mundo. Porque inevitablemente la juventud se acabará, pero los sueños, la imaginación y las ganas de cambiar al mundo no tienen por qué hacerlo.

Sergio Villagrán Zapata

Soy parte de una generación que lleva bajo sus hombros el futuro de la civilización, la búsqueda de un futuro sostenible y una autentica paz es la meta del día internacional de la juventud. Nuestro planeta agoniza por la explotación sin medida de sus recursos, debemos pensar en este día como un recordatorio de seguir luchando, para curar el planeta y darles un mejor futuro a las siguientes generaciones, el cambio está en nuestras acciones, luchemos por ello.

Miguel Sajir Batiz Velasco

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Nancy Robles, Everardo Téllez, Alfredo Sampayo

La juventud mexicana también transciende

El pasado 13 de marzo un grupo de jóvenes acompañados por dirigentes de Mar Adentro de México asistieron al 61 Consulta Internacional sobre el Estatuto Jurídico de la Mujer CSW ONU Mujeres que tuvo como sede Nueva York. La delegación se mantuvo cercana al evento hasta el 24 de marzo.

A 5 meses del evento, 3 de los integrantes (Nancy Robles, Everardo y Alfredo Sampayo) de la delegación nos comparten cuales fueron sus vivencias, y aprendizajes que obtuvieron al vivir de cerca el magno evento que convocó a miles de personas de distintos países.

¿Cómo define Nancy Robles a Nancy Robles?

“Soy una estudiante de derecho, siempre comprometida con la sociedad, sobre todo en el ámbito de ayudar a las personas, eso se enfoca mucho a la carrera que elegí, que es derecho. También en el ámbito de poder colaborar con la sociedad a través de lo que Mar Adentro nos ha enseñado, diálogo y sobre todo la palabra del joven ha trascendido por medio de los diferentes debates”

¿Qué significo para ti el CSW 61?

“Para mí fue un cambio importante en mi vida, no solo como abogada sino también como joven y como mujer, te das cuenta que existen problemas en el mundo, pero nunca te das cuenta hasta que estas enfrente de una persona que te lo dice como lo vivió, yo creo que eso fue lo más importante, como las personas se unen para hablar de un tema y además como mujer dar una solución, todo eso se hace a través de un dialogo, y eso fue algo que a mí me genero mucho impacto”

¿Quién es Alfredo Sampayo?

“Alfredo es un joven aprendiz, estudiante d Derecho, cuyo conocimiento sobre la sociedad en el ámbito legal es casi nulo; sin embargo, trata de poner su atención en los problemas actuales para un mejor futuro en el país y sociedad”

¿Qué aprendiste o fue lo más significativo en esta participación?

“El mayor aprendizaje fue el mecanismo de comunicación que se utiliza en estas discusiones, donde los choques culturas e ideológicos son un obstáculo para la conclusión de los mismos. Igualmente, entender los aspectos que las diferentes sociedades pudieren tener con respecto a un tema y entender que, a pesar de la globalización, cada país tiene una serie de factor que varían y que cambian la forma de pensar y ver un problema compartido entre los mismos”.

¿Quién es Everardo Téllez?

“Yo soy una persona amante de la discusión y la verdad y enemigo de la indiferencia, la pereza y la conformidad. Estoy consciente de precaria situación que vivimos en el mundo y estoy determinado a mejorarla utilizando mis virtudes a pesar de mis defectos.

¿Qué te dejó el CSW61 en tu vida?

“El conocimiento adquirido en la experiencia puede enmarcarse en dos campos: el académico y el emocional. El primero se refiere a todos los conceptos, estructuras lógicas y análisis de comportamientos humanos que me permitieron reconocer acciones y estructuras sociales que promueven la vulnerabilidad de las mujeres indígenas y no indígenas. Por ejemplo, cómo el mecanismo de la propina, al dar un salario tan bajo, había promovido el acoso sexual a las mujeres en la industria restaurantera de los Estados Unidos de América. El segundo se refiere a toda la determinación y fortaleza de las cientos de mujeres y hombres ahí reunidos para buscar y proponer soluciones a la discriminación y segregación histórica a las que el sexo femenino se ha enfrentado. El conjunto de la asimilación de conocimientos me permite hoy tener un panorama más amplio de esta problemática social y motivarme para buscar los mecanismos que permitan mejorar las circunstancias”.

Sin duda alguna, nos damos cuenta que todo a base de esfuerzo se obtiene resultados positivos, estos resultados se ven reflejados en este grupo de jóvenes que se preparan día con día para seguir sobresaliendo. Son este tipo de jóvenes que quisiéramos ver siempre en eventos de prestigio a nivel mundial, pero para ello hay que prepararse y demostrar que se tiene capacidad. Mar Adentro agradece su participación y les recuerda que siempre trabaja con una única finalidad, la formación humana con compromiso social.

*Mensaje a los jóvenes “Súmate Mar Adentro”*

“El ejercicio de debate que tuve a priori de la experiencia crea una estructura de pensamiento crítico tan fuerte que permite un análisis profundo de la experiencia, incluso antes que ésta termine. Entrar en este tipo de ejercicio te abrirán un nuevo panorama y sobre todo te enseñarán a abrir nuevas perspectivas por ti mismo”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

UNICEF

UNICEF es una agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, enfocada en promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo.

El nombre original de UNICEF es Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s Emergency Fund).

Todo comenzó en 1946, cuando la Organización de las Naciones Unidas creó UNICEF para brindar ayuda de emergencia a todos los niños y niñas víctimas de las guerras y agresiones constantes.

En 1950 se amplió su mandato para abordar las necesidades a largo plazo de la niñez y las mujeres en los países en desarrollo; su nombre fue abreviado y pasó a llamarse Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. No obstante, mantuvo sus siglas originales UNICEF.

Actualmente trabajan, junto a sus aliados, en 190 países y territorios en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más vulnerables y excluidos.

Desde hace 62 años UNICEF trabaja en México en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, bajo el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, para avanzar hacia el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes buscando establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación.

México es un país que cuenta con las capacidades y la infraestructura para atender los aspectos fundamentales en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto el mandato de UNICEF aquí se centra en apoyar los esfuerzos nacionales para avanzar hacia el pleno cumplimiento de todos los derechos para todos los niños.

10 NOTAS POSITIVAS

1. Premian a mexicana en Europa por estudios sobre beneficios del chocolate

2. NASA lanza oferta del trabajo para proteger el planeta

3. Politécnicos elaboran bebida rehidratante para diabéticos

4. Gobiernos de París y Los Ángeles acuerdan candidatura para Juegos Olímpicos de 2024

5. Analiza INAH pintura mural del recinto sagrado México-Tenochtitlán

6. Alistan Feria del Queso en Pueblo Mágico de Puebla

7. Segob y Unicef lanzan alianza contra la violencia infantil

8. CNDH urge impulsar estrategias para erradicar violencia contra mas mujeres

9. Intentan preservar lenguas indígenas en centros de reclusión

10. Sedena destruye más de 20 mil armas de fuego decomisadas al crimen organizado UNICEF

MAR ADENTRO PROPONE

Para leer…

Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad de Daniela Trucco y Heidi Ullmann

Para saber…



Guadalajara recibirá Expo ANTAD 2018, reunirá a 30 mil asistentes del 7 al 9 de Marzo

Para conocer…

El 16vo Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional del 12 al 20 de Agosto