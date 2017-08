Fuerzas Armadas seguirán en las calles, advierten Sedena y Marina

Videos

Campaña en el Metro 'define' el acoso en el transporte público

CIUDAD DE MÉXICO (11/AGO/2017).- ''No es no'' o ''Falda es una prenda de vestir femenina que no debería usarse con miedo'' son algunas de las frases que se ve en el Metro de la ciudad, como parte de una campaña que vuelve a poner sobre la mesa el tema del acoso sexual en el transporte público a través de definiciones. EFE