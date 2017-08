Cambio en alcantarilla hubiera evitado socavón: peritaje sobre Paso Exprés

El grupo de expertos independientes determina la falta de supervisión en la obra en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (10/AGO/2017).- El Grupo de Expertos Independientes que realizó el peritaje técnico sobre el socavón en el Paso Exprés determinó que un mal diseño del proyecto y falta de supervisión en la obra que hubiera advertido de la necesidad del cambio en la tubería fueron los principales problemas en la zona.

"No estaríamos aquí si en un momento dado se hubiera revisado la alcantarilla y se hubiera tomado la decisión de cambiarla, esa fue la causa raíz, se conservó una alcantarilla dañada, que tenía problemas, y se sumó la acumulación de la basura también", indicó Humberto Marengo Mogollón, integrante del grupo de especialistas.

"El peritaje indica que hubo fallas y omisiones en el diseño, en la ejecución y en la supervisión en el kilómetro 93+857, tanto de las empresas encargadas como de servidores públicos", dijo el director general de carreteras de la SCT, Clemente Poon.

Los expertos determinaron que no se realizó la recolección adecuada de basura, y encontraron faltas en el sistema para las aguas negras, el cual no fue el apropiado. Además, aseguraron que no hay evidencia sobre la ratificación de la calidad de la alcantarilla.

Por otra parte, expusieron en rueda de prensa que hubo deficiencia en los muros de contención y explicaron que se debe investigar y realizar una diligencia que ayude a determinar si la inyección de concreto fue la acertada.

Además, detallaron que el socavón empezó a formarse desde dentro pero, como la autopista es de concreto, esto evitó que se tradujeran las ondulaciones formadas por el socavón. Después, ante las lluvias del mes de julio, la erosión del concreto continuó y éste perdió piso.

La SCT dijo que la Secretaría de la Función Pública aún no deslinda responsabilidad por fallas y omisiones.