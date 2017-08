Los partidos ya no representan a la sociedad: Beatriz Paredes

La ex dirigente nacional del PRI dice considera que no reflejan la conformación social demográfica

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2017).- Dentro de las mesas de trabajo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se analiza el futuro de éste. En Campeche, por ejemplo, se analizó la apertura para que los candidatos puedan ser ciudadanos y no sólo militantes del partido y fue aprobado.



Ante esto, Beatriz Paredes Rangel, ex dirigente del PRI nacional, comentó que: "Forma parte del proceso de apertura, ante una nueva realidad ciudadana, en donde los partidos políticos, parecería que no están representando de manera suficiente la nueva conformación social y demográfica".



Comentó que los jóvenes necesitan las reformas que se están discutiendo en las mesas instaladas en diferentes estados del país, entre ellos Jalisco, en donde se tiene la Mesa Nacional Visión de Futuro; para volver a confiar en el partido.



"Yo siempre he sido alguien que cree en la participación de la sociedad civil, me parece que (la apertura) es un asunto que todos los partidos políticos han discutido, ante una realidad tan cambiantes, con una presencia tan importante de jóvenes, me parece que es simplemente poner al partido a tono de los tiempos".



Por su parte, Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente del PRI nacional subrayó que cualquier candidato debe apegarse a los principios y estatutos del partido, sin importar si es militante o no.



"Cualquier candidato, ya sea militante o simpatizante, está obligado a reconocer los documentos más importantes del PRI, que son su declaración de principios y su programa de acción. Sería enormemente incongruente organizar una asamblea para modernizar nuestra declaración de principios y nuestro programa de acción, si cualquier candidato, externo o simpatizante, no se obligara a reconocerse en ellos y respetarlos".



Con respecto a lo que se discute en Jalisco, dijo que este mismo jueves se votará un documento previo, para presentar en la asamblea nacional, que se llevará a cabo el sábado. En él se establece que el PRI debe caminar hacia la inclusión y terminar con la desigualdad.



"Hoy pondremos a consideración un pre dictamen, hemos escuchado a más de 50 oradores y estoy seguro de que será enriquecido con más. El que estemos escuchando a tantos, habla de que el partido está buscando su renovación. En el documento, resalta lo que hemos hecho y lo que falta, y lo que falta es acabar con la desigualdad".



Aseguró que para lograr esto lucharán por acabar con los privilegios, mejorar la educación y apostar por el crecimiento económico con "mejor repartición. Esas visiones sobre el futuro, ayudarán a normar a un mejor PRI".



La Mesa Nacional Visión de Futuro se lleva a cabo en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO) y ha citado a distintos actores políticos y a más de mil militantes del PRI.



EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN