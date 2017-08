Confirman negativa de prisión domiciliaria a Gordillo

En consecuencia, la defensa prepara la presentación de un amparo contra la resolución del magistrado

CIUDAD DE MÉXICO (08/AGO/2017).- Un tribunal federal confirmó la negativa de la prisión domiciliaria a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, dictada por un magistrado federal.

La negativa fue avalada por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México, quien tuvo por cumplida la sentencia de amparo en la que se ordenó al magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal en la capital a revisar nuevamente la solicitud de la maestra y fundar y motivar su resolución.

El pasado 14 de julio el Primer Tribunal Unitario determinó negar la solicitud de Gordillo Morales para que continúe su proceso por "lavado" de dinero y delincuencia organizada desde su departamento del Club de Golf Bosques de Santa Fe.

En su resolución el magistrado reconoció que la ex lideresa es una persona de la tercera edad con diversos padecimientos médicos que la colocan en estado de vulnerabilidad, pero que esto no impide que se dé a la fuga, además de que no existe un dictamen médico que confirme que no está embarazada.

La sentencia fue puesta a consideración del Tercer Tribunal, autoridad que concedió el amparo, para que califique si con ella se tiene por cumplida la resolución del juicio de garantías.

A pesar de que la defensa de Gordillo ha calificado estos argumentos como violatorios de derechos humanos, el Tercer Tribunal los tuvo como válidos y confirmó la negativa.

