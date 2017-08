Lanzan campaña contra acoso a mujeres en el Metro capitalino

El proyecto de Larousse busca resaltar la importancia del idioma, no sólo en el transporte público

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- La editorial Larousse ha lanzado una campaña contra el acoso a las mujeres en el metro de la Ciudad de México.

Desde la semana pasada, en las estaciones y vagones del medio de transporte masivo se observan anuncios con leyendas como: "Bombón es un dulce esponjado de azúcar, no una mujer", "Repulsión: lo que provocas cuando acosas a alguien", "Falda es una prenda de vestir que no debería usarse con miedo" y "No es no".

Las imágenes de esta campaña han llegado a las redes sociales, donde los usuarios las han compartido miles de veces, aplaudiendo la sencillez del proyecto.

Sin embargo, la campaña no se limita sólo al acoso sexual en el transporte público. Montserrat Cisneros, representante de mercadotecnia de la editorial en México, confirmó a Verne que se trata del lenguaje en sí y que la campaña se extiende a distintos puntos de varias ciudades.

"La campaña busca destacar la importancia del lenguaje en el desarrollo de las personas", explicó, "queremos demostrar que el lenguaje es de todos, no algo súper elevado que se discute entre 40 eruditos, y que la mejora del lenguaje puede mejorar la forma en la que vivimos."

Las definiciones se relacionan directamente con el lugar en las que son colocadas. "Por eso tenía todo el sentido colocar las del acoso en el Metro", añadió. "Viajar en el Metro es una pesadilla para las mujeres, en un contexto donde existen tantos feminicidios y a la menor provocación te dicen feminazi".

No es la primera campaña contra el acoso en el Metro de la capital. En marzo pasado ONU Mujeres lanzó el proyecto #NoEsDeHombres que buscaba que los hombres experimentaran lo que las mujeres pueden vivir en ese medio de transporte.

Esta campaña incluía un llamado "Experimento Asiento", un lugar de un vagón que mostraba el torso de un hombre y su área genital en relieve y tenía una etiqueta que lo desginaba como "Asiento exclusivo para hombres."