La PGR congela cuentas bancarias de Karime Macías

La dependencia federal investiga si el dinero depositado allí es parte del delito

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- La Procuraduría General de la República tiene aseguradas las cuentas bancarias de Karime Macías, así como de otras 12 personas relacionadas a la investigación contra Javier Duarte.

Según los documentos de la PGR, a los cuales tuvo acceso un diario de circulación nacional, las cuentas bancarias fueron aseguradas debido a que se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta indagatoria del caso, pues autoridades creen que el dinero allí depositado fue obtenido a través de la comisión de algún delito.

La orden de congelamiento, señalaron, aplica a todas las cuentas donde los sospechosos aparezcan como titulares, beneficiarios, cotitulares, fideicomisarios o representantes legales.

Entre las personas a quienes también se les aplicó esta medida cautelar se encuentran el hermano del ex gobernador de Veracruz, su madre y sus suegros, entre otros familiares y ex funcionarios de la administración, como el ex secretario de Finanzas, y el principal prestanombres Moisés Mansur, uno de los testigos claves en el juicio contra Duarte de Ochoa.

La PGR también investiga posibles cuentas del ex mandatario priista en Suiza, según se confirmó durante la segunda audiencia que se le realizó en la Ciudad de México.

El ex gobernador de Veracruz es acusado por la Procuraduría de los delitos de delicuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a la acusación de la dependencia federal, Duarte contaba con una organización de al menos nueve personas para el lavado de dinero.

Respecto a la todavía esposa de Duarte de Ochoa, hace poco se supo que la PGR y el SAT sí la tienen bajo investigación con tal de saber si participó en los crímenes o no.