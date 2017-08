Fox confiesa que hizo un pacto con Peña Nieto en 2012

Además, aseguró que en 2018 no ganará el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues destruiría la economía del país. "Haré todo lo que esté de mi parte para que el demagogo, profeta falso, no gane", señaló.

Por otra parte, el ex mandatario manifestó su opinión contra el muro de Donald Trump y, sobre todo, que México no pagará por la barda.

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- El ex presidente de México, Vicente Fox , confesó que en 2012 llegó a un acuerdo con Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, y del cual no se arrepentía.

Vicente Fox admitted making a pact with Enrique Peña Nieto against his own party's candidate in Mexico's 2012 election. pic.twitter.com/4p2dNTrqSy