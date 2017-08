México debe abrir sus puertas a venezolanos: Moreno Valle

Comparó de manera histórica que se haya apoyado a españoles y centroamericanos e instó a que se haga con refugiados venezolanos

CAMPECHE, CAMPECHE (07/AGO/2017).- El aspirante a la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, Rafael Moreno Valle, aseguró que México debe abrir sus puertas a los venezolanos y darles refugio, como lo ha hecho en años anteriores con ciudadanos de otros países.

Entrevistado a su llegada al estado de Campeche como invitado al segundo informe de actividades de Alejandro Moreno Cárdenas, el ex gobernador de Puebla y presidente de la Comisión Política Nacional del PAN destacó que por causas humanitarias y con base en las leyes que han sido aprobadas y en la reforma constitucional, México debe abrir sus puertas para poder recibir refugiados venezolanos.

"Yo consideró que México debería abrir sus puertas a los venezolanos que quieran salir de su país, que históricamente lo hemos hecho, en los treinta recibimos españoles, en los ochenta personas que estaban saliendo de Centroamérica y creo que en este contexto, México debiera con bases a las leyes aprobadas abrir sus puertas para recibir refugiados venezolanos por causas humanitarias", precisó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la situación podría replicarse en México, Moreno Valle lamentó que Morena ni el aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se hayan pronunciado y por el contrario se haya defendido la asamblea que en días pasados se realizó en aquel país.

"El hecho que no se haya pronunciado Andrés Manuel y su partido sobre Venezuela es muy grave, incluso hubo una defensa de la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky a lo que se realizó que desde mi punto de vista fue un atentado contra la democracia, al nombrar esta asamblea, que estamos viendo muertes todos los días, donde no hay respeto a los derechos humanos y no ha habido un pronunciamiento", concluyó.