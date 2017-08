Declina Videgaray a candidatura por renegociar TLCAN

‘No está en mis planes, no voy a participar, es una decisión personal’, manifestó el canciller

CIUDAD DE MÉXICO (03/AGO/2017).- El canciller Luis Videgaray justificó su negativa a buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el 2018: el Tratado de Libre Comercio.

Durante su participación en un Foro de Inversión en México, que se llevó a cabo en Japón, el canciller mexicano subrayó que por una decisión personal no está en sus planes entrar a la carrera presidencial, pero además, es porque tiene la encomienda de enfrentar con éxito la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No está en mis planes, no voy a participar, es una decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo, particularmente para enfrentar con éxito el reto de una negociación importante con EU, respecto al TLCAN, lo cual sería incompatible con estar haciendo política y estar buscando una candidatura. Mejor me dedico a hacer bien mi trabajo", respondió.

Videgaray Caso fue cuestionado sobre el proceso electoral del 2018 en México. Puntualizó que no es su papel expresar preferencia o pronóstico respecto a la elección presidencial.

"Pero lo que les puedo decir es que México es un país de instituciones y en México llevamos décadas con transiciones pacíficas del poder, que somos una democracia plena y que serán los mexicanos los que decidan cuál es el futuro, que al igual que en Japón, la discusión política en México es efervescente, todo mundo habla de política en México, todo mundo opina y que bueno, así debe ser", apuntó.

El encargado de la política exterior mexicana señaló que existe en el país una sociedad abierta, con gran libertad de expresión, libertad de asociación política.

"Pero yo estoy seguro, que independiente de cuál sea la orientación política del próximo gobierno, será un gobierno que actuará en el marco de las instituciones y que habrá de preservar los principios fundamentales que nos constituyen como nación", aseveró.

Bendición

Luis Videgaray se refirió a la relación que México tiene con Estados Unidos.

"México tiene la bendición de ser vecino de la economía más grande del mundo, del mercado más grande del mundo para muchas cosas, para alimentos, para manufacturas, desafortunadamente también es el mercado del mundo para las drogas ilícitas y eso implica que México enfrente un reto que tal vez otras naciones no enfrentan", consideró.

La lucha contra las drogas, señaló, la enfrenta México a través de sus instituciones, en colaboración y corresponsabilidad con Estados Unidos.

"Hay que entender que para México la relación con Estados Unidos es una relación esencial, es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino, todos los días cruzan la frontera más de un millón de personas de manera legal", destacó.

Es por ello, añadió, que tener una buena relación con Estados Unidos, sea quien sea el presidente, es una prioridad.

Defendió la decisión del presidente Peña Nieto, en agosto de 2016, de invitar al entonces candidato republicano Donald Trump a México y a la demócrata Hillary Clinton.

"Creo que era una decisión, por supuesto, correcta, es construir puentes, es establecer una comunicación, no contábamos con una respuesta tan rápida del señor Trump, del hoy presidente Trump y tal vez cometimos algunos errores en esa visita, muchos de ellos atribuibles a la premura con que se le hizo", indicó.

El canciller Videgaray exclamó que a México le conviene que le vaya bien a Estados Unidos.

"Podemos o no coincidir con su presidente en algunos temas, pero cuando a Estados Unidos le va bien a México le va bien y lo que no se nos debe olvidar es que a la inversa también aplica; a Estados Unidos lo que más le conviene es que a México le vaya bien y eso es algo que creo que se ha logrado transmitir con éxito y estamos trabajando en una dinámica positiva", puntualizó.