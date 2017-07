Atribuyen muerte de bebés en Sinaloa por nacimiento prematuro

José Narro, titular de Salud, asegura que las condiciones de los menores provocaron el deceso

CIUDAD DE MÉXICO (31/JUL/2017).- De los ocho recién nacidos que fallecieron entre el 13 y 22 de julio pasados en el Hospital General de Los Mochis, Sinaloa, uno murió a causa de una infección que pudo ser adquirida en la unidad médica, sin embargo, José Narro, secretario de Salud, y Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Cofepris, aseguraron que otras condiciones como el nacimiento prematuro extremo del menor de edad provocaron el deceso.

Al término del 60 Aniversario del Laboratorio Nacional CCAYAC, los funcionarios dieron a conocer las causas de muerte de los ocho menores de edad.

"De los ocho fallecimientos, 50% no murieron a causa de ninguna bacteria, sino por prematurez extrema. Los otros cuatro casos tuvieron elementos de sepsis, que es una infección. Tres no corresponden a una infección nosocomial; dos de estas infecciones fueron in útero, fuera del hospital, y existe información clínica que en un caso pudo haberse generado una infección dentro, pero a raíz de la prematurez es que sucedió el fallecimiento de este último menor", precisó Julio Sánchez y Tépoz, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por su parte, José Narro resaltó que a las unidades de cuidados intensivos neonatales los menores de edad llegan en condiciones delicadas con factores de riesgo. "No es un sitio donde llegan niños en condiciones saludables, sino menores con madres que tuvieron una gestación algunas veces inferior a lo normal; de estos ocho niños que murieron, un embarazo fue de 36 semanas, varios con una duración menor a 30 semanas, entonces ahí hay un factor de riesgo muy importante, otro factor es el peso, cuando un recién nacido tiene menos de 2 kilos 500 gramos tiene un riesgo incrementado y este es el caso en los ocho: muchos no pasaron el kilo con 50 gramos. Seis de ellos estuvieron en esa condición, tuvimos la condición de un niño de 750 gramos. En otro caso, tuvimos malformaciones congénitas, tuvimos casos de problemas adquiridos fuera del hospital, y se pudo encontrar un caso en donde tuvimos una infección nosocomial", explicó.

El secretario de Salud mencionó que se han tomado medidas y se han hecho recomendaciones, adelantó que se remodelará la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Los Mochis, además de que se fortalecerá con más personal, abasto de medicamentos y capacitación a todo el personal "a los pediatras, cuerpo de enfermería, pero también a internos y residentes que están en formación y laboran ahí en el hospital".

Agregó que un solo caso de infección nosocomial es motivo de preocupación, pero afirmó que las autoridades sanitarias están interesadas, sensibles y se solidarizan con el dolor de las familias.

"Tengo que ser muy claro, las unidades de cuidados intensivos de adultos, niños y recién nacidos, tienen factores que por la condición de quienes utilizan esos servicios hay cierta gravedad o riesgo mucho más incrementado de cuando se está en otra área. En todos los hospitales, el tema de las infecciones nosocomiales es tema de preocupación, existen y se combaten, se tienen prácticas para disminuir los riesgos, se tienen procesos para capacitar al personal y eso es lo que haremos mejorar condiciones, y el abasto de medicamentos".

Al respecto, Sánchez y Tépoz señaló que en el menor que falleció a causa de una infección nosocomial se encontró positivo a Klebsiella, que es una bacteria presente en muchos hospitales, "pero no fue determinante en la muerte, esto sucedió en conjunto con condiciones del bebé".

Agregó que de las dos verificaciones una corresponde a área neonatología en diversas áreas y otra al hospital general, indicó que hay puntos por corregir, como condiciones sanitarias vinculadas con insumos para la salud, con abasto de medicamentos, la custodia de medicamentos al interior del hospital y la infraestructura.

José Narro apuntó que en su visita se percató de que el personal tiene actitud de compromiso y mencionó el caso de un niño que al nacer pesó menos de 800 gramos y a 45 días sigue luchando por su vida, en este sentido pidió a la sociedad a no satanizar al hospital.

"Lo que no se puede generar es desconfianza respecto a los servicios que ofrece este hospital, porque le hacemos daño a la nación". El secretario de Salud y el comisionado federal, adelantaron que antes del 31 de agosto el área de cuidados intensivos se va a remodelar, "porque este hospital juega un papel muy importante en Sinaloa".