Constructores, los proveedores más sancionados por la Federación

Mientras el Gobierno federal concluye la investigación contra los contratistas del Paso Exprés en Cuernavaca, las proveedoras de Pemex figuran entre las más multadas

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- Las empresas del sector de la construcción son de los contratistas que acumulan las sanciones más graves. Ocupan seis lugares en el Top 10 de las infracciones más altas impuestas de 2003 a la fecha, reporta la Secretaría de la Función Pública.

La segunda sanción más costosa de la que se tenga registro se aplicó a Grupo Constructor Gori y Asociados, que incurrió en malas prácticas al participar en una licitación de Pemex. A esta empresa, que se encargó del desazolve de sistemas de drenajes aceitosos en la Región Sur, se le aplicó una sanción económica en enero de este año que asciende a los siete millones 825 mil pesos.

La razón: presentó información falsa durante su participación en la licitación pública nacional para encargarse del servicio. Pese a ello, sólo se le castigó con una inhabilitación de seis meses, que venció el pasado 6 de julio.

Otra constructora a la que se le aplicó una multa histórica por la misma cantidad de siete millones 825 mil pesos fue a Ingeniería y Mantenimiento Rodme, otro contratista de Pemex Exploración y Producción por incurrir en las mismas prácticas que su competencia al participar en la licitación para realizar el desazolve en la Región Sur. La empresa también fue inhabilitada por seis meses.

Arquitectura Construcción Ingeniería y Diseño fue sancionado en el 2012 por incumplimiento de contrato al no comunicar la conclusión de una obra y no entregar los trabajos que encargó Educal, paraestatal sectorizada a la Secretaría de Cultura que realiza la comercialización y producción de material bibliográfico.

Le fue impuesta una multa de tres millones 430 mil pesos y se le inhabilitó por tres años seis meses. Además, la paraestatal promovió un juicio contra la empresa ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil.

Mientras que el Grupo Jalisco Constructor, que realizó trabajos para la Comisión Nacional Forestal (Conafor), no devolvió un anticipo de un millón 312 mil pesos a la dependencia, no exhibió la fianza para garantizar la cantidad citada y no pagó las cargas financieras correspondientes, por lo que en el 2014 se le multó con un millón 942 mil pesos y se le inhabilitó por tres años.

Constructora Cutsa fue sancionada en el 2016 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por un millón 932 mil pesos e inhabilitación de tres años por incumplimiento de contrato y dolo en la presentación de documentos. La empresa se encargó de la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de marzo del 2012 en Guerrero. Por su parte, Proyectos Construcciones Consultoría Vira también incumplió con la construcción de viviendas afectadas por ese temblor. Fue multada en el 2015 por la Sedesol por la misma cantidad que su competidora, pero se le inhabilitó por cinco años.

En total, las empresas del Top 10 acumulan multas históricas por la cantidad de 106 millones 638 mil pesos.

COLEGIO DE INGENIEROS

Piden perfiles profesionales

Para Manuel Zepeda Angulo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, es vital para evitar la corrupción que los puestos donde se tomen decisiones importantes en proyectos de desarrollo urbano sean los perfiles adecuados.

“Que tengan el conocimiento y la capacidad para desarrollarse en esos puestos. Cuando se licitan las obras no están terminados los proyectos ejecutivos y algunas otras se concursan sin tener un proyecto”. Acentúa que “con un proyecto ejecutivo al 100%, lo que sucederá es que se podrá tener una presupuestación y una programación de obra apegada a la realidad. Cuando esos tres factores no se conjugan o fallan vas a tener problemas en cualquier parte del proceso”.

Destacó que la falta de planeación genera trabajos que no estaban contemplados y que eleve los costos. “Lo que también sucede es que cuando surgen esos gastos extraordinarios es que se atrasan los tiempos de ejecución. Vemos a veces que el tiempo se duplica y la sociedad pierda la confianza en las autoridades”.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Clave, combatir la impunidad

Carlos Manuel Orozco Santillán, presidente del Colegio de Arquitectos, señaló que se debe combatir a la impunidad para acabar con la corrupción en la obra pública.

“Vemos obras que terminan siendo más caras e inexplicablemente dejan mucha utilidad para unos cuantos, cuando aparentemente todo fue de forma lícita”.

Remarcó que “hay infraestructura hospitalaria en varios Estados del país que se construyó con altos costos y no funciona. También hay carreteras hechas al triple de su costo original”.

Indicó que hay un grave problema de corrupción donde hay fuertes inversiones de recursos públicos, no sólo desvíos de recursos, la mala calidad de los trabajos o los famosos “moches” que conceden los empresarios, sino también la opacidad con las que se realizan las licitaciones.

“Es muy común que haya licitaciones manipuladas, pues se maneja información privilegiada a empresas que se les comunica cuáles serán las bases de la licitación para que así la puedan ganar”.

GUÍA

La ley

—¿Qué ordena la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público?

—Los licitantes y proveedores que infrinjan las disposiciones de la ley podrán ser multados o inhabilitados temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta legislación.

—¿Cuáles son las causas de inhabilitación?

—Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos.

Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos.

Proporcionar información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación.

Contratar a servidores públicos como asesores en los procesos de licitación.

Cuando se promuevan inconformidades con el objetivo de entorpecer las contrataciones.

OBRAS ESCANDALOSAS POR ANOMALÍAS Y SOBREPRECIOS

• Línea 12 del Metro

Cuarteaduras en las trabes, mala calidad del material y desgaste en tramos curvos, entre otras, fueron las fallas del proyecto que costó 26 mil 274 millones de pesos.

El servicio se suspendió en marzo del 2014 y se reanudó en dos etapas a finales del 2015.

• Estela de la luz

Monumento conmemorativo al Bicentenario de la Independencia de México. El costo se disparó de 200 millones a mil 304 millones de pesos por pagos en exceso, improcedentes, la modificación del proyecto arquitectónico y la toma de decisiones sin coordinación.

• Senado

La nueva sede costó cuatro mil 188 millones de pesos, más del doble de lo presupuestado en 2007. Entre las fallas: elevadores de autos inservibles, problemas en el sistema de votación electrónico, goteras, inundaciones, mala distribución de oficinas, y falta de baños.

• Cineteca Nacional

La remodelación tuvo un presupuesto de 672 millones de pesos. Durante una lluvia en el 2014 se presentaron escurrimientos en dos salas, goteras en la librería María Félix, inundación en la explanada principal y encharcamientos en los baños.

• Biblioteca Vasconcelos

La inversión inicial era de 954 millones de pesos y la final fue de dos mil millones de pesos. Presentó fallas como filtraciones de agua, problemas con los servicios básicos y no se construyó el jardín botánico. Tampoco se logró el acervo de dos millones de libros.

TELÓN DE FONDO

Socavón provoca muerte de dos personas en Paso Exprés

Cuatro meses después de su inauguración, la aparición de un socavón provocó la muerte de dos personas en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.

Fue ocasionado por la erosión de una alcantarilla derivada de la acumulación excesiva de basura y agua por las intensas lluvias.

La obra realizada por las empresas Eppcor y Aldesa pasó de costar mil 45 millones de pesos a dos mil 213 millones, más del doble. Fue supervisada por Desarrollo Integral y Productividad Empresarial, por recomendación del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que en noviembre pidieron a la SCT cambiar el drenaje del Paso Exprés y además en abril de este año Protección Civil del Estado giró un oficio a la dependencia federal para que reparara todas las fallas que detectó tras un recorrido. Petición que hicieron al menos dos veces más y además Protección Civil multó con 350 mil pesos a la empresa constructora.

Por su parte, la dependencia federal responsabilizó a las autoridades morelenses del socavón, pues señaló que si ya conocían la existencia de fallas estaban obligados por ley a prevenir o cerrar el libramiento.

Apenas el viernes pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aceptó que en la construcción del Paso Exprés se identificaron fallas, anomalías y omisiones en su construcción, pero se deshizo del compromiso al afirmar que, de confirmarse, las empresas Aldesa y Epccor enfrentarán serias responsabilidades. El titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, precisó que a partir de las revisiones técnicas e investigaciones que se llevan a cabo en el tramo afectado, así como de dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado estas situaciones por parte de las empresas del consorcio constructor y de funcionarios públicos.

Reiteró que desde que ocurrió el accidente atiende de manera personal dicha situación, además de que se trabaja para establecer la operatividad del Paso Exprés.

Atentan contra la salud de miles

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la dependencia a la que más fallan sus contratistas. De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de 2003 a la fecha, el órgano de control del Instituto aplicó 245 sanciones por incurrir en irregularidades.

Además de la multa impuesta a Savi Distribuidores por 70 millones de pesos, el IMSS ha tenido problemas con otros proveedores de medicamentos y material médico, comercializadores de oxígeno y gases médicos y empresas de mantenimiento y productos de limpieza. Así como constructores, proveedores de alimentos y bebidas, de seguridad privada y hasta distribuidores de tóner y artículos de oficina.

Los casos más serios incluyen compra de equipos a sobreprecio, presentación de documentos falsos, incumplimiento en la ejecución de obras y la venta de artículos que no cumplían con las especificaciones solicitadas.

La empresa D&D Biomateriales Ortopedics presentó un registro sanitario apócrifo por lo que fue multada con un millón 121 mil pesos e inhabilitada por tres años y tres meses en el 2010.

Otro caso: Aarón Vera Morales recibió una multa en el 2011 por un monto de 657 mil pesos. Defraudó al Fideicomiso de la Administración del Teatro de la Nación del IMSS por dos millones por la adquisición de equipos de audio al doble de su precio. Fue detenido por la PGR en junio de ese año para luego ser liberado por falta de pruebas.

Bristol Supplies, a quien el IMSS le compró artículos de oficina, fue sancionada con 982 mil pesos. La razón: proporcionó información falsa y bienes que no cumplían con los requisitos establecidos.

Mientras que a Agustín Sánchez Frías, quien debía prestar servicios de mantenimiento a mobiliario y equipo de oficinas, fue multado en el 2012 con 834 mil pesos e inhabilitación de dos años siete meses por presentar con dolo pruebas falsas de pólizas de seguro.

La empresa Administración Inmobiliaria de Durango fue sancionada por incumplir con los programas calendarizados de ejecución de obra en el 2011. Se le aplicó una multa de 978 mil pesos y se le inhabilitó por tres años.

En total, el órgano interno de control del IMSS, entre 2003 y 2015, impuso multas por 131 millones 549 mil pesos. En los últimos dos años (hasta julio de 2017), el Instituto no ha sancionado a proveedores.

LAS PRIMERAS 10

Multas contra contratistas del Gobierno federal

Proveedor y contratista Multa Savi Distribuciones 70’099,719 Grupo Constructor Gori y Asociados 7’825,651 Ingeniería y Mantenimiento Rodme 7’825,651 Actin Ing. de México 7’603,800 Arquitectura construcción ingeniería y diseño 3’430,362 Cecilia Guadalupe Félix 2’103,000 Grupo Jalisco Constructor 1’942,800 Tecno-limpieza Ajusco 1’942,800 Constructora Cutsa 1’932,230 Proyectos Construcciones Consultoría Vira 1’932,230

Las dependencias que más han multado a sus proveedores

Entidad pública Expedientes Multa IMSS 245 131’549,893.15 Pemex Exploración y Producción 114 72’836,298.80 Pemex Petroquímica 87 72’722,810.00 Secretaría de la Función Pública 154 68’602,559.91 Pemex Gas y Petroquímica Básica 82 24’533,476.81 CFE 180 23’648,651.50 ISSSTE 50 18’049,894.10 Pemex Refinación 56 16’491,524.12 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 58 5’866,757.00

Fuente: Secretaría de la Función Pública.

