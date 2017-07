Salvar a un perro para salvarse a sí mismo, clave del ‘Adoptafest’

Durante el evento, 23 casas hogar ayudan a cientos de canes a encontrar un hogar

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUL/2017).- Salvar a un perro o a un gato de vivir en condición de calle o maltrato se convierte a su vez en la oportunidad de salvar la calidad humana que prevalece aún en medio de un mundo moderno que tiende a la individualidad.



Y así lo corroboran quienes participan en el "Adoptafest" 2017 que se lleva a cabo en la explanada de la delegación Benito Juárez, donde por lo menos 23 casas hogar de perros y gatos han hecho acto de presencia para ayudar a cientos de canes a encontrar un hogar.



Enmarcado en un ambiente familiar, cientos de personas que acuden al Parque de los Venados aprovechan para recorrer esta área verde con sus perros y de paso asomarse a ver lo que acontece en la explanada delegacional.



La meta que acompaña a este encuentro es la de lograr la donación de 70 toneladas de croquetas para ayudar a estas casas de rescate animal, para lo cual los asistentes podrán brindar su apoyo "no con firmas, sino con las huellas de sus perritos y gatos".



Para ello, al ingresar al festival se ha instalado un muro en el que los asistentes podrán plasmar las patas de sus mascotas con pintura, aunque también lo podrán hacer electrónicamente publicando la foto con las patas de sus perritos en Twitter con el hashtag #QuienSalvaAQuien y #AdoptaFest.



Y es que, como dice el hashtag, "no se sabe quién salva a quién, pues a veces al rescatar a uno de estos seres uno es el que termina siendo rescatado de una vida insensible o vacía", comentó la directora de Servicios Médicos de la delegación Benito Juárez al inaugurar el evento.



No por nada, dijo, la delegación ha mantenido una labor constante en el cuidado y atención de los animales, por lo que hoy de los 24 parques de la demarcación 20 ya tienen áreas especiales para los perros.



Agregó que no hay mejor ejemplo de la valiosa ayuda que pueden brindarnos "los perritos", que la que nos muestran las personas de la tercera edad, quienes lejos de quedarse solos, se acompañan de estos "ángeles" que terminan rescatándolos de sus soledad y ayudándolos a mejorar su salud y calidad de vida.



En efecto, a la feria acuden familias entre las que se encuentran abuelitos que de inmediato "hacen clic" con los caninos que ansiosos de amor se "desbaratan" al primer halago.



Tal es el caso de Canuta, una french mestiza que bellamente arreglada con moños asoma tiernamente su cara entre las rejas donde está resguardada, en lo que Angelita se acerca para acariciarla.



Lo mismo ocurre con los niños, quienes inevitablemente terminan haciendo química con cuanto "perrito" encuentran, por lo que "si fuera por ellos, se los llevaban todos", como comenta Susana que muerta de la risa no puede contener a sus dos hijas de tres y cinco años de edad.



"Cada stand que pasamos quieren llevarse a un perro. Y apenas y nos damos abasto con Connfy", un pequeño pug que junto a las niñas corretea de una jaula a otra alborotando a cuando perro encuentran.



No faltan los deportistas, que buscando "un equilibro de sus energías", aprovechan la sesión de Yoga-dog, donde al inicio no pueden contener a sus mascotas, pero quedan sorprendidos por lo relajados que terminan sus peludos amigos.



"Mira nada más, ni quien te crea que seas un angelito", comenta riendo Angélica mientras en su regazo reposa Pluto, su pequeño Chihuahua que se ha quedado dormido panza arriba, cuando minutos antes no dejaba de ladrarle a sus compañeros.



También están los caricaturistas, que en cuestión de minutos son capaces de dejar un bello recuerdo en papel de amos y perros en un cuadro familiar muy peculiar.



Entre los canes en adopción se encuentran desde pequeños cachorros hasta perros maduros, como Roster, un curioso mestizo de maltés y schnauzer que pese a lucir un pelaje como de alambre por su edad avanzada, coquetamente luce un paliacate azul y un letrero que dice "adóptame".



"Lo único que les pedimos es que nos garanticen que van a vivir en un lugar digno y con el amor necesario. Por eso antes de entregárselos en adopción les hacemos un estudio para ver si viven en un lugar con espacio suficiente, si tienen niños, otras mascotas y si no correrán el riesgo de volver a la calle".



Así lo revela una de las encargadas de las casas hogar para perros que nos muestra los catálogos de todos los canes que son resguardados y que buscan un hogar donde vivir.



Ya sea por tener a un amigo con quien jugar o convivir, no hay mejor oportunidad que adoptar a un perro o gato para descubrir que a veces el rescatado termina siendo uno mismo.