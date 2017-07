Exfuncionario de Duarte minimiza investigación en su contra

Vicente Benítez asegura estar tranquilo y niega su participación en la red de empresas ‘fantasma’ implementada por Duarte

VERACRUZ, VERACRUZ (27/JUL/2017).- El ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) del gobierno duartista, Vicente Benítez, minimizó la investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su contra.

El actual diputado local dijo que "no es nada nuevo" la investigación en su contra por supuestos desvíos de recursos públicos; sin embargo, aseguró que "tiene la conciencia tranquila".

El ex funcionario negó su participación en la red de empresas "fantasma" implementada por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

"Trabajé en una administración que ha sido muy cuestionada, pero fui un colaborador y aquí estoy; no me he ido, ni me iré, ni me escudo en el fuero".

Luego de que el fiscal general Jorge Winckler Ortiz señaló que la investigación fue atraída por la PGR, aseguró que hasta el momento no ha sido llamado por la PGR a declarar sobre el caso de Javier Duarte de Ochoa, ya que no ha sido notificado sobre algún requerimiento.

"La carpeta que tengo, una denuncia, la atrajo la PGR hace mucho tiempo y no es nada nuevo. No tengo ninguna notificación, ni como testigo en el caso Duarte, yo estoy aquí como veracruzano y para cualquiera llamado de la autoridad".

El ex funcionario duartista insistió en que tiene la conciencia tranquila y que no buscará declarar en contra de su ex jefe ya que "no necesita ningún beneficio".