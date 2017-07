Acusan a Duarte de usar universidad para desviar mil 500 MDP

La institución no cuenta con certificaciones que avalen los estudios de sus alumnos

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- Se ha abierto un nuevo capítulo dentro del largo historial de delitos por los que se señala a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, ya que ahora es acusado de usar la Universidad Popular Autónoma de Veracruz(UPAV) para un desvío de fondos por mil 500 millones de pesos (MDP).

De acuerdo con el diario Eje Central, la universidad fundada por Duarte en 2011 contaba con sedes en 28 estados del país y sus irregularidades podrían afectar a los casi 37 mil estudiantes que cursaron alguna licenciatura o postgrado en ella. Muchos ex alumnos ya han iniciado acciones legales contra la casa de estudios pues debido a que los planes de estudios no están certificados ante el Consejo para la Acreditación para la Educación Superior (Copaes) no pueden ejercer legalmente sus profesiones.

Este no es el primer problema legal en el que se ve involucrada la UPAV pues en 2012 la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que podría interponer una demanda por las irregularidades que presentaba en algunos de sus planteles, tales como: operación sin licencias por parte de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe), competencia desleal y venta de títulos académicos, entre otras.

Autoridades han confirmado que durante el gobierno de Javier Duarte la UPAV recibía 20 MDP, anualmente, por parte del Estado de Veracruz para respaldar su funcionamiento; además la universidad recaudaba aproximadamente 360 MDP cada año gracias al pago de colegiaturas por parte de los alumnos.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de los millones de pesos ya que al parecer fueron entregados a una asociación civil, creada y dirigida por políticos, que no en sus seis años de existencia no ha entregado ningún reporte de gastos que informe sobre el paradero del dinero.

Por si fuera poco todos los títulos académicos entregados durante los casi siete años de existencia de la institución carecen de validez, a pesar de que aparecen en el Registro Nacional de Profesiones, pues no están dentro de ningún organismo que las acredite.