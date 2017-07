La SEP señala a mil 780 profesores en riesgo de ser retirados

Los docentes se encuentran en su tercera oportunidad para obtener resultados satisfactorios en la evaluación docente

CIUDAD DE MÉXICO (27/JUL/2017).- Son mil 780 los profesores que corren el riesgo de ser retirados de las aulas y reubicados en labores administrativas si no consiguen por tercera ocasión pasar el examen, explicó Olga Lidia Malvaez, directora de la Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Detalló que se trata de los docentes que se encuentran en su tercera oportunidad para obtener las calificaciones de suficiente o destacado en la evaluación, a fin de conservar su empleo como maestros frente a grupo, de acuerdo con lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

"En segunda oportunidad entre básica y media tendremos 938 sustentantes, tercera oportunidad tendremos un total de mil 780 entre básica y media superior (...) Las entidades han hecho estrategias para formación docente y con esto hay una mejora en los resultados. Hasta este proceso de evaluación sabremos cuántos docentes que presentaron su tercera oportunidad son los que se van a reubicar", señaló.

Este miércoles se realizó un taller para medios sobre el modelo de prueba de desempeño 2017 que se efectuó en la sede del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Se informó que las tres etapas del nuevo examen de desempeño comenzarán a aplicarse a partir del 1 de octubre de 2017, y en marzo de 2018 se entregarán los resultados para saber quiénes se quedan y los que serán reubicados a labores administrativas.

En agosto de 2016, el INEE anunció que replantearía la aplicación de la prueba, derivado de las irregularidades e insatisfacción de los maestros que la presentaron desde que comenzó a operar en 2015.

El consejero presidente del INEE, Eduardo Backhoff Escudero, explicó que se busca evaluar a otros 150 mil docentes a finales de 2017 y reflexionó que sería necesario tener un ritmo de pruebas de 350 mil profesores anuales para poder evaluar a todos.

"La ley no te exige terminar todas las evaluaciones antes de 2018 (...) hasta 2017 se examinará a 25% de la población de docentes. Necesitaríamos evaluaciones de 350 mil profesores anuales para que pudiéramos cumplir un ciclo, de tal manera que no se encimen los profesores anteriores: los de primera, segunda y tercera oportunidad. No hay forma de que lo hagan todos los profesores para 2018", señaló.

Entre los principales cambios que va a presentar la evaluación, conocida entre los profesores como "de permanencia", está que tendrá sólo tres fases en lugar de cuatro.

La primera se aplicará entre el 16 y el 31 de octubre de 2017 y consistirá en dos cuestionarios para evaluar el trabajo del maestro: uno lo llenará el supervisor y el otro el profesor. La segunda será un diagnóstico del grupo, escuela y contexto en que da clases, su planeación, evidencias de enseñanza y un análisis por escrito y la tercera, el examen estandarizado de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares.

Habrá seis exámenes para preescolar, y primaria. En secundaria serán nueve tipos diferentes de prueba, y en media superior un examen común y 20 diferenciados por asignatura.

Entre los cambios más importantes está la prueba estandarizada que se redujo a 120 reactivos y se eliminaron las preguntas de caso, que fueron muy polémicas, puesto que planteaban una serie de supuestos que pudieran ocurrir en el aula y se evaluaba la respuesta del maestro, además, se reducirá el tiempo promedio para contestarlo de ocho a cuatro horas.