Violencia psicológica puede conducir al suicidio

El 68% de las mujeres que han estado en pareja afirman haber sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de maltrato

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUL/2017).- Aunque no deja marcas en el cuerpo, el maltrato psicológico tiene impacto en la salud mental y puede llevar a las víctimas al suicidio, alertó la académica Noemí Díaz Marroquín, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Refirió que en México, 68 por ciento de las mujeres de 15 años o más que han estado en pareja afirman haber sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de violencia, no obstante existe un subregistro porque la psicológica y algunas de sus formas son tan tenues que no son identificadas por las víctimas y si lo hacen no se atreven a hacerlo.

"Lo más evidente serían los gritos, golpes, humillaciones y descalificaciones, pero hay otro tipo más sutil, códigos de comunicación que pueden incluir lenguaje no verbal como miradas, gestos, ademanes, tensión muscular y tono de voz.

Es decir, no sólo es lo que se dice, sino cómo y en dónde. No deja marcas en el cuerpo y una de las razones por la que no se detecta es porque se considera normal", destacó.

La violencia es una forma de ejercer poder sobre el otro y obtener sumisión; esto se refuerza porque las víctimas tienden a naturalizar actitudes como la indiferencia, desprecio, humillación y agravios, que en ocasiones generan enojo, pero la mayoría de las veces no se encuentran en un registro consciente como formas de agresión.

La coordinadora del Centro de Servicios Psicológicos "Dr. Guillermo Dávila" de la Facultad dijo que la violencia psicológica se define como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, y puede consistir en negligencia, abandono, manipulación, descuido reiterado, celotipia, humillación, insultos, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas y amenazas.

Además, abundó, recorre un amplio rango de actitudes como el abuso verbal, poner apodos, amenazas, degradar, demeritar los logros, culpabilizar, hacer falsas promesas, aislar a la pareja de sus amigos o familiares, ignorarla, no darle afecto, negarse a satisfacer sus necesidades emocionales, monitorear sus conversaciones, controlar su tiempo y criticar a sus amigos.

Mencionó que aunque en las encuestas, la mayoría de las mujeres ya aceptan haber sufrido maltrato, sólo hablan de la que es evidente, porque no pueden detectar el psicológico, que está presente en todos los tipos de violencia como la física, sexual y económica.

Por ello, dijo, es importante identificarla porque aunque es más sutil "disminuye la autoestima poco a poco, hasta que la víctima se siente devaluada, incapaz de tomar decisiones, aislada, y eso hace más difícil que salga de esta situación", enfatizó.

Ello, tiene consecuencias en la salud mental y física de las personas, porque el cuerpo responde a un estado de estrés continuo con afecciones como gastritis, apetito desmedido o falta de éste, alteraciones del sueño, problemas ginecológicos, cefaleas e infecciones recurrentes por bajas defensas, resaltó.

La profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que en cuanto a la salud mental, sufren de baja autoestima, se culpan de la situación y sienten vergüenza, confusión, dependencia emocional, estados de ansiedad y depresión en varios rangos, que incluso pueden llevarlas al suicidio.

La universitaria recomendó que si se asiste al médico o al psicólogo para tratar los síntomas derivados de este problema, se haga con alguien que pueda verlo desde una perspectiva de género, porque de otro modo sólo se limitará a tratar la sintomatología sin llegar a las causas.