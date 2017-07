El INE detecta más de 206 MDP no reportados en comicios de junio

Impone sanciones al PRI y a Morena por elecciones del Estado de México por 279 mil 560 pesos y más de cuatro MDP, respectivamente

CIUDA DE MÉXICO (24/JUL/2017).- La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que más de 206.4 millones de pesos, gastados en las campañas de los candidatos a la gubernatura en Coahuila, Estado de México y Nayarit, no fueron reportados a la autoridad.

Como resultado del trabajo de fiscalización de ingresos y gastos de los partidos, que implica un seguimiento puntual de las campañas, el monitoreo físico de las actividades de los abanderados y de la propaganda en la vía pública y en los medios impresos, la Unidad señaló que del total de lo gastado en las campañas a la gubernatura, 28.69 por ciento no fue dado a conocer.

Los hallazgos muestran que en el Estado de México se registró el mayor gasto no reportado, que asciende a 170 millones 47 mil 400.90 pesos, equivalentes a 28.86 por ciento del total, indicó en un comunicado.

Refirió que la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó un gasto de 116 millones 57 mil 932 pesos; el no reportado ascendió a 50 millones 916 mil 678 pesos; lo cual sumó un gasto total de 167 millones 254 mil 170 pesos en la campaña de su candidato. El procedimiento sancionador impuesto por el INE es de 279 mil 560 pesos.

En tanto que Morena y su abanderada, Delfina Gómez, informaron sobre un gasto por 122 millones 340 mil 690 pesos; no presentaron ocho millones 432 mil pesos; lo cual sumó un gasto total de 135 millones 153 mil 823 pesos. La sanción ascendió a cuatro millones 381 mil 131 pesos.

En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), el gasto reportado fue de 95 millones 800 mil 380 pesos; el no reportado ascendió a 52 millones 197 mil 753 pesos; siendo el total del gasto 147 millones 998 mil 134 pesos. No se estableció ninguna sanción a este partido que postuló a Josefina Vázquez Mota a la gubernatura.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su abanderado, Juan Zepeda, reportaron un gasto de 56 millones 254 mil 893 pesos; se detectaron gastos no reportados por 47 millones 428 mil 327 pesos; y un gasto total en la campaña por 103 millones 683 mil 220 pesos. En este caso, el INE no puso ninguna sanción.

Óscar González Yañez, del Partido del Trabajo (PT), manifestó un gasto por 17 millones 991 mil 218 pesos; dejó fuera 10 millones 747 mil 093 pesos; y sumó en total de gasto de campaña 28 millones 738 mil 311 pesos. El organismo electoral no contempló ninguna sanción.

En el caso de Nayarit, el gasto no reportado suma 27 millones 601 mil 501.38 pesos, equivalentes a 37.77 por ciento de todo lo erogado en las campañas al gobierno del estado.

Indicó que la coalición "Nayarit por Todos", conformada por PRI y PVEM, dio a conocer un gasto de 10 millones 379 mil 364 pesos; no reportó dos millones 939 mil 825 pesos. El total del gasto fue de 13 millones 736 mil 789 pesos. El procedimiento sancionador impuesto fue por 417 mil 600 pesos.

La alianza "Juntos por Ti", integrada por PAN-PRD-PT-PRS, reportó un gasto por 13 millones 556 mil 346 pesos; no manifestó seis millones 444 mil 894 pesos. El total de sus gastos de campaña fue de 20 millones 001 mil 240 pesos. No se estableció sanción.

Movimiento Ciudadano presentó gastos al INE por siete millones 899 mil 244 pesos; no registró cinco millones 316 mil 983 pesos. El total del gasto fue de 13 millones 216 mil 227 pesos, pero al no rebasar el tope de campaña no se estableció ninguna sanción.

En tanto que Morena manifestó gastos por dos millones 665 mil 903 pesos; no reportó siete millones 825 mil 654 pesos. El gasto total fue de 10 millones 491 mil 558 pesos. No se estableció sanción.

En Coahuila no se reportaron gastos por un monto total de ocho millones 803 mil 544.2 pesos, correspondientes a 15.35 por ciento del total de los gastos realizados en la campaña a la gubernatura.

La coalición "Por un Coahuila Seguro", de los partidos Revolucionario Institucional, Verde, Joven, de la Revolución Coahuilense, Campesino Popular, Nueva Alianza y Socialdemócrata Independiente, y que postuló a Miguel Riquelme, registró gastos por 17 millones 315 mil 458 pesos. No manifestó un monto de tres millones 414 mil 092 pesos, el gasto total fue de 20 millones 762 mil 201 pesos y el Instituto Nacional Electoral impuso sanciones por 32 mil 650 pesos.

La coalición "Alianza Ciudadana por Coahuila", integrada por PAN, Encuentro Social y los institutos estatales Unidad Democrática de Coahuila y Primero Coahuila, que postularon a Guillermo Anaya, presentó un gasto de 16 millones 143 mil 432 pesos; no reportó tres millones 977 mil 304 pesos. El gasto total fue de 20 millones 120 mil 737 pesos. No se determinaron sanciones.

El resto de los partidos y candidatos independientes no tuvieron rebases al tope de campaña y aunque no reportaron algunos gastos no fueron sancionados por el organismo electoral.

En total, por las campañas de todos los candidatos a cargos de elección popular en el pasado proceso comicial, se detectó un total de 228 millones 72 mil 541.25 pesos por gastos no reportados a la autoridad electoral, lo que sumará un total de sanciones por 342 millones 108 mil 811.88 pesos.

El monto podría modificarse a la alza, a partir del procedimiento oficioso aprobado por el Consejo General, el pasado 17 de julio, y que dio a los partidos un plazo de 24 horas para aportar las pruebas con las cuales ya contaban, pero que no presentaron a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el pago o la ausencia del mismo a los representantes de casilla.

En caso de que los partidos y candidatos no acrediten la inexistencia de este pago, el monto se sumará al gasto no reportado y generará la sanción correspondiente.