Militantes de Morena dormirán afuera de San Lázaro

En apoyo a Delfina Gómez realizaron una movilización que partió desde Texcoco hasta el Palacio Legislativo

CIUDA DE MÉXICO (24/JUL/2017).- Militantes de Morena se instalan para pasar la noche afuera de la Cámara de Diputados, luego de la marcha que realizaron para exigir un recuento de votos de la elección a la gubernatura del Estado de México.

La movilización partió desde Texcoco hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y fue encabezada por la ex candidata a la gubernatura Delfina Gómez.

La movilización llegó al recinto después de las 14:00 horas.

A su llegada a la Cámara de Diputados, Delfina Gómez precisó que la marcha "Por la defensa de la esperanza" durará 10 días con el objetivo de hacer conciencia en los consejeros electorales para que respeten la voluntad ciudadana.

Con uñas y dientes defenderemos elección en Edomex: Delfina

La ex candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, señaló que defenderán con "uñas y dientes", su triunfo en el proceso electoral del pasado 4 de junio.

Asentó que los militantes de Morena "no nos vamos a rajar", ya que su lucha no es por un puesto, sino porque quieren trabajar para hacer las cosas de manera diferente, sobre todo cuando ese es el clamor de los ciudadanos.

"Ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta indiferencia y de tanto cinismo. Efectivamente lo que ha hecho este régimen son acciones cínicas, porque no pueden decir que no hubo acarreo, cuando todos los vimos, no pueden decir que no hubo compra de conciencias y de voto cuando todos los vimos", expresó.

La diputada federal con licencia apuntó que las instituciones electorales no se pueden hacer "de la vista gorda", dado que su función de defender lo que el pueblo está determinando en las urnas.

"Y por eso yo insisto, esta marcha claro que va muy bien, vamos súper requete bien, y vamos a ir mucho mejor, porque mientras el pueblo, mientras los ciudadanos, nuestros jóvenes, hombres, mujeres, niños, que también son base del conocimiento, estén pujando por esa esperanza, seguiremos adelante, insisto: ‘nada nos va a detener’", expresó.