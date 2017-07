Fiscal defiende actuación de la PGR en caso contra Duarte

Pedro Guevara Pérez asegura que tienen un caso sólido contra el ex gobernador de Veracruz

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- El fiscal Pedro Guevara Pérez, director general de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, aseguró que la PGR tiene un caso sólido contra el ex gobernador Javier Duarte, vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario reconoció que la primera audiencia contra el ex mandatario dejó “un mal sabor de boca”, pero que entonces “no se trataba de acreditar nada”.

"Esa primera audiencia fue criticada especialmente por dos razones: a la sociedad no terminan de quedarle claras las reglas del nuevo sistema penal. La primera audiencia era para formular la imputación", y no para acreditar delitos. Eso se dará hasta la tercera etapa del juicio, aseguró.

"La otra de las razones es porque se daba en un momento en que el sistema acusatorio estaba en tela de juicio", concluyó.

Sin embargo, destacó que "si el caso no fuera sólido, si no tuviera los suficientes datos de prueba, seguramente que el juez no hubiese vinculado a proceso el día sábado, como sucedió".

En la audiencia de ese día, el Ministerio Público presentó 82 pruebas que el juez considero pertinentes para vincular a Duarte de Ochoa a proceso.

Respecto a que si la PGR solicitaría el cambio de penal a Javier Duarte, Guevara explicó que ese tema sería discutido este lunes, y señaló que la Carta Magna contempla que vinculados por crimen organizado estén en un penal federal.

Sobre esto mismo, el titular de la SEIDO Israel Lira Salas dijo en el programa de Carlos Loret de Mola que no han descartado la posibilidad de solicitar una vez más que el ex gobernador sea trasladado a un penal federal.

"Habremos de solicitar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el mejor lugar para salvaguardar los intereses de la institución".

Cabe señalar que la PGR tiene hasta el 22 de enero de 2018 para presentar la investigación terminada contra Javier Duarte de Ochoa.