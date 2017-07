Aureoles se ‘destapa’ para encabezar el Frente Amplio

El gobernador de Michoacán se dijo estar listo para la candidatura presidencial de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (23/JUL/2017).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se destapó para encabezar el Frente Amplio Democrático del PRD rumbo a la presidencial de 2018 y, de paso, criticó que en los estados se habla de crimen organizado y en la Ciudad de México, con lo sucedido en Tláhuac, sólo se trata el asunto como un problema aislado de pandillas.

Durante la reunión nacional de Foro Nuevo Sol, corriente perredista en la que milita el mandatario michoacano, éste se dijo listo para contender por la interna para abanderar al frente amplio democrático y la candidatura presidencial de 2018.

Dijo que en los estados se habla de crimen organizado y cuando suceden cosas como en Tláhuac, en la Ciudad de México sólo se habla de que el problema es de pandillas.

"Lo que hoy vive el país, es un deterioro generalizado y un retroceso. Me decían de los sucesos en la capital del país, donde se dice que si es en otro estado, es delincuencia organizada, pero si es en la Ciudad de México, no, esos son unos pandilleros que andan por ahí asilados, no compañeros, no nos equivoquemos, este es un problema del país y no vamos a poder las entidades de la República resolver el problema de esta magnitud porque no tenemos los instrumentos legales, institucionales ni los recursos financieros", expresó.

En su resolutivo, la corriente perredista Foro Nuevo Sol (FNS) definió trabajar de inmediato para impulsar al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, como el abanderado del Frente Amplio Democrático (FAD) rumbo a las elecciones de 2018.