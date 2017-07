Imputan a Duarte desvíos por mil 670 MDP

La PGR informó que el ex gobernador de Veracruz fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUL/2017).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó a través de su cuenta de Twitter que logró la vinculación a proceso de Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“El día de hoy #PGR, a través del Ministerio Público de la Federación, logra la vinculación a proceso de JDDO”, resaltó la dependencia federal luego de una audiencia de casi 11 horas.

Si bien en la primera audiencia se criticó la actuación de los fiscales, quienes incurrieron en imprecisiones y sólo justificaron menos de 10% de los recursos presuntamente desviados por el ex gobernador de Veracruz, por lo cual el juez comentó que las cifras “no cuadraban”, la PGR aprovechó este segundo encuentro para presentar 82 elementos de prueba en su contra.

Entre estos destacaron diversos informes de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz en los que se refieren desvíos por parte de la Secretaría de Educación, los dictámenes contables y las declaraciones de José Juan Janeiro, Alfonso Ortega López y Arturo Bermúdez Zurita.

Además, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Salas, expuso la red de lavado de dinero que se le imputa al ex mandatario. En su intervención, la cifra de desvíos ordenados por Duarte aumentó de 580 millones de pesos a mil 670 millones.

Durante el acto también se resaltó la participación de los representantes de la Secretaría de Hacienda, quienes no estuvieron durante el primer ejercicio y en esta ocasión acudieron como víctimas del delito. Esta inclusión provocó que el abogado Marco Antonio del Toro, que defiende a Duarte, solicitara su salida de la sala por considerar que no representan a la sociedad, pero el juez no lo concedió.

Entre las pruebas que ofreció Del Toro estuvieron la comparecencia de Alfonso Ortega López. Sin embargo, a pesar de tener notificación de presentación, no asistió a la diligencia. El juez le concedió 48 horas para justificar su falta. De lo contrario se hará efectivo el arresto.

Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aseguró que la PGR aceptó la solicitud que hizo para comparecer como testigo en la causa penal que se sigue en contra de su antecesor.

Duarte llegó a México el lunes pasado desde Guatemala, país en el que fue detenido con fines de extradición en abril. En el momento de su captura se encontraba en el sitio turístico de Panajachel, municipio del departamento de Sololá.