Barrales advierte que PRD no busca alianzas

Expresó que ‘la izquierda sólo busca defenderse’ y mostró su convencimiento de crear un Frente Amplio Democrático

CIUDAD DE MÉXICO (22/JUL/2017).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no busca una alianza con el PAN y tampoco ser "cola" de algún otro partido político, advirtió la dirigente nacional perredista, Alejandra Barrales.

Lo que se pretende, exclamó, es que se forme un Frente Amplio Democrático con los partidos de oposición, incluso el Partido Verde y Nueva Alianza, para ganar no solamente la Presidencia de la República, también transformar al país.

Durante su participación en la Reunión Foro Nuevo Sol, Barrales Magdaleno destacó que el PRD está fuerte y así lo demostró en la pasada elección del Estado de México. Por ello, expuso, hoy se busca la creación del Frente Amplio Democrático para cambiar el régimen político del país.

"No nos vamos a subordinar a quien no nos trate con humildad", aseveró.

Alejandra Barrales manifestó su convencimiento de crear un Frente Amplio Democrático ante la situación de emergencia que vive el país.

La corrupción e inseguridad, dijo, son de los problemas que vive el país.

"Este país no aguanta ya una Presidencia debilitada. La izquierda sólo busca defenderse. A este país no le sirve una Presidencia de derecha que siga con lo mismo porque Congreso y oposición no lo dejan.

"¿Qué pasa si se junta Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y otros? ¿El Partido Verde, Nueva Alianza? Ganaríamos no sólo la Presidencia, sino transformar de fondo al país", mencionó.

Dijo a su militancia que no se pretende que el PRD abandone sus causas, con la confirmación del Frente Amplio Democrático.

Decir eso, subrayó, es hasta un falso debate.

Alejandra Barrales manifestó que se debe de poner por delante el interés de México.

"No hay un cheque en blanco para ningún partido", apuntó.

La dirigente nacional del PRD mencionó que a todos los partidos de oposición se les invitó ya a formar parte del Frente Amplio, y también se consulta a empresarios, académicos, empresarios para conformar un programa de trabajo.