Morena y PRD reparten culpas tras operativo en Tláhuac

Solicitan investigar a los funcionarios que pudieron tener conocimiento o relación con la operación del grupo delictivo

CIUDAD DE MÉXICO (21/JUL2017).- Los partidos PRD y Morena se confrontaron al repartir culpas por la crisis de seguridad que se destapó en la delegación Tláhuac tras el operativo de la Secretaría de Marina en el cual fue abatido Felipe de Jesús "N", "El Ojos", líder del llamado Cártel de Tláhuac.

Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, arremetió contra el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, al decir que el delegado "no puede lavarse las manos ni sorprenderse" por el grupo delictivo tan violento que opera en su delegación, pues éste ha ocupado varios cargos en la demarcación y debe tener información de primera mano.

El dirigente local del sol azteca solicitó investigar a los funcionarios que pudieron tener conocimiento o relación con la operación del grupo delictivo, incluido al delegado en caso de estar en este supuesto.

"Que se investigue a todos los servidores públicos sobre los que exista cualquier sombra de duda respecto a que pudieron conocer o haber tenido relación con estos casos, así sea un jefe delegacional, un mando de sector, un jefe de unidad… así como en el entorno familiar de cada uno de ellos para conocer si hay personas cercanas vinculadas con estos temas", expresó Flores en un comunicado.

Añadió que en las campañas de 2015 el ahora delegado usó un centenar de bicitaxis para hacerse propaganda y al ganar, estos se convirtieron en mototaxis, similares a los usados el jueves en bloqueos de rechazo al operativo contra El Ojos.

En contraste, Martí Batres, líder de Morena en la Ciudad de México, señaló que estos acontecimientos "demuestran abandono de autoridades" locales y federales en sus tareas de seguridad.

A través de su cuenta de Twitter agregó que si al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, le sobran patrullas, en lugar de enviarlas a Chihuahua o Guerrero como hizo en días pasados, mejor debería mandarlas a Tláhuac.

César Cravioto, líder de los diputados morenistas en la Asamblea Legislativa, agregó que sí hay cárteles en la capital pero el mandatario emanado del PRD "tiene los ojos cerrados" ante esa situación y a las exigencias de Morena para aplicar acciones más severas contra la inseguridad.

El diputado defendió al jefe delegacional en Tláhuac, el morenista Rigoberto Salgado, al decir que éste no tiene atribuciones en materia de seguridad y por ello no se le puede hacer responsable de la operación del grupo de El Ojos en su demarcación.

Señaló que el tema le toca al gobierno local y federal, además de señalar que el grupo delictivo de "El Ojos" no sólo operaba en Tláhuac, sino en Iztapalapa, Coyoacán e incluso en zonas del Estado de México, donde no gobierna Morena.

Aunque dicha organización también opera en Xochimilco, que sí gobierna este instituto político y en Milpa Alta, donde gobierna el PRI.

Raúl Flores, presidente local del PRD, defendió al jefe de Gobierno al decir que "más allá de estar de acuerdo o no con la versión de que las personas que murieron ayer eran parte de un grupo criminal o de un cártel, aquí lo importante es que las autoridades capitalinas no se lavaron las manos diciendo ´como es el narco, no nos compete´, como lo hacen muchas autoridades de diferentes niveles.

Ayer jueves, en un operativo encabezado por la Marina, fue abatido Felipe de Jesús, hecho que provocó narcobloqueos con autobuses de transporte público y de carga incendiados en avenidas de Tláhuac así como protestas de grupos de mototaxistas y surgieron cartulinas pegadas afuera de negocios y casas con mensajes de respaldo al líder criminal.